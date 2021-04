Sabemos que un 'baby boom' se está cociendo entre los famosos, pero este nacimiento no nos lo esperábamos. Macaulay Culkin (Sólo en casa) y Brenda Song (Hotel Dulce Hotel) han anunciado por sorpresa que han sido padres, después de casi cuatro años de una relación comprometida y que rebosa complicidad. Él había salido con Mila Kunis antes de que esta se reencontrase con Ashton Kutcher y se convirtiera, también, en madre. Ella rompió en 2017 con Trace Cyrus, el hermano de Miley Cyrus. La pareja comenzó su andadura ese mismo año, y ya habían dejado caer en alguna ocasión que se planteaban ser padres, por si las fotos paseando a sus perros y a su gato en un carrito de bebé no nos daban las suficientes pistas. Lo que pasó después es historia.

Se llama Dakota Song Culkin y no seguirá los pasos de sus padres

Todavía no sabemos mucho sobre el bebé, sólo que se trata de un niño y que su nombre es Dakota Song Culkin, un homenaje de Macaulay a su hermana fallecida: Dakota Culkin, que tenía 29 años cuando un vehículo la atropelló al caerse en la calzada, uno de los episodios traumáticos que marcaron la vida del actor.

Y también tenemos bastante claro que, probablemente, su hijo no será actor. O al menos no en sus primeros años de vida. Brenda Song y Macaulay Culkin, que se conocieron en la película Changeland, han hablado en alguna ocasión de que la experiencia compartida de crecer frente a las cámaras, así como sus dificultades, es una de las experiencias que hizo que conectasen desde el primer momento. "Los niños actores no podemos hablar de lo que fue, nos miramos a los ojos, asentimos y, simplemente, lo sabemos".

Brenda Song y Macauley Culkin comenzaron su relación en 2017

Aunque los dos siguen manteniendo sus vínculos con empresas como Disney, y Macaulay hace guiños habituales a su trabajo en Sólo en casa. Como, por ejemplo, cuando posó con una mascarilla de su personaje.

