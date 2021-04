Una mujer desnuda no es un escándalo, reivindicaba Madonna hace tan sólo unas semanas. Un hombre desnudo con un bolso, añade Pierpaolo Piccioli, tampoco. El director creativo de Valentino ha sacado las garras para defender la última sesión de fotos promocional de la firma y los pasos que, bajo su tutela, la casa italiana está dando hacia el futuro. Ha sido un autorretrato del fotógrafo Michael Bailey Gates el que ha despertado las críticas y comentarios, "agresivos y llenos de odio", contra la última campaña de la casa: una fotografía en la que el joven aparece desnudo, mirando fijamente a la cámara, mientras sujeta con el pie un bolso de Valentino Garavani del modelo 'Roman Stud'.

Con una postura que recuerda al Discóbolo de Mirón —la estatua romana, infinitamente reproducida, que representa a un atleta en el momento previo al lanzamiento de disco—, el artista visual se presenta a sí mismo como el nuevo 'semental romano': el cuerpo adelantado, la rodilla flexionada, la mirada alta. Un juego de referencias al servicio del concepto de la nueva colección: "Una libertad de expresión y una apreciación por la individualidad sin barreras".

La imagen y el trabajo artístico de Bailey difumina las líneas, cada vez menos rígidas, del género . A esto se debe la reacción de la sección más conservadora de los seguidores de la firma, que expresa violentamente su deseo de que ésta se ciña a los roles tradicionales : "Siento que las marcas ya no respetan a las mujeres", escribe una usuaria, y se adivina una falta de entendimiento y un prejuicio que otro sella en su comentario: "Libertad de expresión no significa que tengáis que subrayar lo obvio y promover la conversión de hombres y mujeres ". Cientos de respuestas en esta línea, o con un sencillo emoticono de náusea o ganas de vomitar, se acumulan en la publicación entremezclados con los defensores del mensaje y de la calidad artística de la sesión de fotos.

"Lo que consideramos bello es un reflejo de nuestros valores"

Fotografía de Michael Bailey Gates; el David de Miguel Ángel es una mujer

El modisto italiano se posiciona tajantemente contra el discurso de odio que ha proliferado en Instagram: "El odio no es una expresión, el odio es una reacción ante el miedo, y el miedo puede convertirse rápidamente en violencia, que puede materializarse en un comentario o en una agresión a dos hombres besándose en el metro. Tenemos que plantarnos contra la violencia y condenar todas las formas de odio, racismo y discriminación, y me enorgullece usar mi voz y mi trabajo para hacer eso mismo, hoy y siempre. Esta imagen es un retrato de un hombre joven y bello, y la maldad está en el ojo del que mira, no en su cuerpo desnudo", termina.

Jess Hu para Valentino, por Michael Bailey Gates

Frente al supuesto 'desaire' contra las mujeres del que acusan a Bailey, el resto de imágenes de la sesión, llevada a cabo íntegramente por el joven fotógrafo neoyorkino, muestra a mujeres diversas en un amplio rango emotivo, dignas y libres, también, de la idea de que hay una forma única de expresar el género: modelos más andróginas, como la asiática Jess Hu, posan con prendas de corte masculino e integran en su look los zapatos y los bolsos de Valentino. Mia O'Neal, una joven artista y modelo amateur, afroamericana y nacida en Tokyo, lleva a la sesión el gesto desenfadado y vagamente sarcástico que puebla otros ámbitos de su trabajo, visibilizado ahora para una audiencia más amplia.