Dice Ágatha Ruiz de la Prada que está 'agathizando' el mundo. Y en algo tiene razón. En el calendario de la Madrid Fashion Week están Ulises Mérida y Juan Carlos Mesa, director creativo de dos firmas, Ángel Schlesser y Maison Mesa, y los dos han trabajado durante años con ella. Ahora han tomado caminos por separado, cada uno con su firma propia, cada uno con su estilo. Mesa ha hecho doblete en la tercera jornada de MBFWM, abrió con la colección que ha hecho para Ángel Schlesser y ha cerrado con la suya. "Las dos se complementan. La primera habla de diversidad y la segunda de celebrar la diferencia. Y por eso me he inspirado en una 'rave', un momento festivo en el que convive gente que podemos llamar normal, aunque no lo sean, y gente marciana. Y esa diferencia hace que todos se conviertan en una misma persona". Esta frase parece marciana pero es muy normal: en muchos conciertos la gran masa se transforma en una única voz, miles de personas coreando o bailando a la vez como si solo fueran uno. Y a eso vamos.

Mesa eleva la danza a la categoría de producto de primera necesidad. Bailando nos unimos, compartimos. Y ahora que no lo hacemos... así nos va. Mesa juega a descontextualizar patrones y tejidos, ampliando la dimensión de cada prenda. Los pantalones, noventeros a tope, llevan tela de raya diplomática y bolsillos cargo, elemento que se repite a lo largo de todo el desfile. Hay, en contraste, vestidos de lentejuelas, telas de los babis del colegio convertidas en monos con nido de abeja. Las novias se casan con sudaderas de satén de seda blanco y lúrex, y las invitadas llevan parkas de aire Balenciaga hechas con jacquares en 3D.

El talle tiende a ser alto, femenino y sensual, y destacan los tejidos eco, como la polipiel, con el que se hacen sudaderas y monos de mangas de popelin que contrastan en textura y color. Son espectaculares las prendas hechas en jean de lamé y lúrex, y las bomber con mangas Balenciaga en amarillo pollo con pantalón de jacquard en rosa con efecto tridimensional. Son apasionantes las piezas que parten de una 'chupa' perfecto, como la que lleva mangas kimono, una de las piezas más espectaculares de la colección. Las prendas invitan a bailar y permiten libertad de movimientos. La danza está muy presente en la propuesta y en la puesta en escena, para la que Mesa ha vuelto a colaborar con Dani Pannullo. Forman un buen tándem, y sus rostros han quedado unidos para siempre en unas divertidas sudaderas.

Es una colección con muchos referentes estéticos y musicales, dotada de historia, la de las rave desde los 50 y 60 del siglo XX hasta las del sigo XXI, con referentes estéticos que van desde la cultura beatnik y Audrey Hepburn a la escena cultural actual. Por eso hay guiños a diferentes tribus urbanas, a distintas maneras de entender que la moda. Nos desarma un vestido en tela jean que ha trabajado como una tafeta de seda. igual que el abrigo de jean y detalles de zorro. Y arrasa en pasarela el minivestido de lentejuelas de purpurina, tan fantástico como el caftán de patrón circular que invita a ser llevado casa temporada estival. Juega además con los tejidos, superponiendo mates y brillos para formar banderas tricolor. Aunque la suya, la de Maison Mesa, siempre ha sido la bandera del arco iris, la que celebra la diversidad y ama todos los colores. Lo dejó claro con su primer desfile en el OFF de MBFWM y con cada colección refuerza su compromiso.

Con su desfile se cierra el calendario principal de la 73ª edición de la pasarela madrileña pero llega el turno de EGO, la plataforma de los jóvenes creadores que cumple 15 años con un cartel de lo más interesante. Pero la moda no terminará este fin de semana ya que ahora Madrid es Moda recoge el testigo. ¡Te lo contaremos todo!