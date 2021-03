Elliot Page ha concedido su primera entrevista desde que hiciese público el comunicado en el que le contaba al mundo que es trans. Con el pelo corto y ropa cómoda, aterriza en la portada de la revista Time. En la pieza, hace un enorme repaso de su vida hasta ahora a la luz de lo acontecido en los últimos meses: su salida del armario, su ruptura con su mujer, Emma Portner (con quien aún mantiene "una amistad muy cercana"), el apoyo y las críticas que ha recibido del público y los nuevos proyectos que han comenzado a lloverle desde que se atreviese a contar su verdad.

"Lo que pensaba que iba a recibir era muchísimo apoyo y amor y una enorme cantidad de odio y de transfobia. Y eso es esencialmente lo que pasó", cuenta Page en la entrevista. Su comunicado lo convirtió instantáneamente en uno de los hombres trans más famosos del mundo, lo convirtió en trendig topic en más de 20 países y le hizo ganar en un sólo día 400 mil seguidores en Instagram. Aunque no era lo que buscaba, es consciente del lugar en el que le coloca su posición de reconocimiento y privilegio: una exposición indeseada, sí, pero también la oportunidad de utilizar su plataforma para combatir los discursos de odio que están, lamentablemente, en auge.

"Gente extremadamente influyente está difundiendo mitos y retórica nociva, cada día estamos viendo nuestra existencia sometida a debate", dice Page. "La gente trans es gente real. Mi posición de privilegio me ha permitido llegar a donde estoy ahora, por supuesto que quiero utilizarla para ayudar a otras personas".

Su perfil en la revista Time pasa a relatar cómo, para cuando llegó a salir en la franquicia X-Men o en Origen, películas imposiblemente taquilleras, Elliot Page sufría depresión, ansiedad y ataques de pánico . "No sabía cómo explicarle a la gente que, incluso siendo actor, el hecho de ponerme una camiseta con forma de mujer me hacía sentir enferma". Varias veces pensó en abandonar su carrera, y en su última etapa no aceptaba papeles que requiriesen este tipo de vestimenta.

A los 21 años, este ascenso repentino le generó mucha ansiedad: su desconexión del mundo y de su cuerpo se veía enfatizada cuando tenía que atender alfombras rojas , interpretar papeles extremadamente femeninos y encajar en ese papel previamente asignado. "No me reconocía a mí mismo. Durante mucho tiempo ni siquiera podía mirar mis propias fotos ", dice en la entrevista.

"Ahora soy exactamente yo mismo"

En 2014 salió del armario como gay y presentó a su ahora exmujer, Emma Portner, quitándose un gran peso de encima. "La diferencia con cómo me sentía antes fue enorme, pero el malestar con mi cuerpo no se fue", cuenta. No fue hasta el estallido de la pandemia que confrontó su lucha con el género y llegó a la conclusión de que era el momento de abrazar su existencia como hombre trans. "Tuve mucho tiempo para mí y para centrarme en cosas que creo que estaba evitando de muchas maneras".

Elliot Page: "Durante 'X-Men' y 'Origen', sufría ansiedad y ataques de pánico" Time

Una de las grandes decisiones que tomó fue someterse a cirugía superior para masculinizar su torso, intervención de la que se recuperaba cuando publicó el comunicado anunciando al mundo que era trans. Aunque enfatizó frente a los reporteros que la cirugía no es indispensable para muchas personas trans (y para otros es, además, un lujo que no se pueden permitir), en su caso le ayudó a reconocerse por fin en el espejo y le ofreció la catarsis que esperaba desde la pubertad, que califica como un "absoluto infierno". "Ha transformado mi vida por completo", dice. Por fin ha podido recuperar la energía que gastaba no estando a gusto en su cuerpo.

También le ha encantado cortarse el pelo, ha retomado el papel de Vanya en The Umbrella Academy y tiene muchas ganas de seguir trabajando: "Tengo muchas ganas de actuar, ahora que soy exactamente yo mismo, en este cuerpo. No importan los retos y los momentos difíciles que trae esto, no es nada comparado con lo bien que me siento ahora".

Elliot Page en la portada de la revista Time

