"Si estás leyendo esto mientras meas es posible que te hayas equivocado de baño. El baño de chicos está bajando las escaleras". Este es el texto que se ha hecho viral en varias redes sociales en las últimas horas. Escrito en un cartel pegado sobre el váter de un aseo público, el mensaje que subyace es el siguiente: si eres una mujer trans, deberías irte a otro sitio. No es una proclama nueva: el 'debate' sobre los derechos de las personas trans está en primera plana desde hace meses. Lucía Etxebarría pide su exclusión de los baños de mujeres; Paz Vega le da like, y luego calla. Cuando la cantante Zahara compartió esta publicación en sus stories de Instagram, la reacción del colectivo afectado fue probablemente preguntarse: "¿Otra más?", antes de pasar a reaccionar publicamente con chistes, quejas o pidiendo explicaciones, como es cada vez más habitual.

Zahara, no obstante, ha reaccionado rápidamente: disculpándose primero en stories y luego en un comunicado que ha publicado en Twitter y en Instagram, donde se separa ideológicamente de los grupos que difunden esta clase de mensajes de odio contra las personas trans. "Hace unas horas publiqué un storie. En cuanto he sido consciente de todo su trasfondo lo he borrado porque no estoy de acuerdo con él. Ahora veo lo dañino del mismo y me arrepiento enormemente de haberlo compartido".

"Quien me conoce y escucha mi música sabe que siempre he estado y estaré del lado de las personas que sufren o han sufrido algún tipo de discriminación. De todas las personas que luchan para conquistar sus derechos y libertades. Siempre he pretendido que mi música y mis conciertos sean un lugar seguro donde cada persona pueda ser y expresarse libremente".

Manifiesta públicamente su apoyo a las personas trans Aunque algunas de las defensoras del discurso del post original han defendido a Zahara antes de que esta se pronunciase, nada más lejos, al final, de los deseos de la artista, que en lugar de defenderse ha aceptado por completo el error y sólo ha querido pedir disculpas: "Jamás pensé que yo me encontraría en la posición del que hace daño y no puedo hacer otra cosa más que pedir perdón". "Momentos como este me hacen ver que todavía estoy aprendiendo y cómo de manera involuntaria repito patrones hirientes que hay que dejar atrás. Con esto quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las personas trans que a día de hoy siguen peleando para que sus derechos sean reconocidos".