Ley trans: ¿Por qué está siendo objeto de debate?

En los últimos días no se habla de otra cosa. El borrador de la 'ley trans' redactado por el Ministerio de Igualdad lleva semanas levantando críticas, especialmente, en una parte del sector feminista. Algunos de los puntos más polémicos son el derecho a la libre determinación de género (sin necesidad de prueba psicológica o médica), el acceso al tratamiento hormonal a partir de los 16 años sin el consentimiento de los padres o la participación en competiciones deportivas en función del sexo registral y no del biológico. En este Gen Playz, debatimos sobre todo esto con Curro Peña, doctor en Derecho y creador del blog “Queerídico”; Laura de la Fuente, jurista y cofundadora de las Juventudes Feministas de España; Núria González, abogada; Elizabeth Duval, escritora y filósofa; e Isidro García, trabajador social y sexólogo especializado en la intervención con menores trans y sus familias.

¿Qué pasa con la ley trans?

Es innegable que todos hemos oído hablar de la 'ley trans' en los últimos días. Más allá de leer las tres o cuatro noticias de turno, no todos estamos realmente informados sobre la realidad que supone este cambio. ¿Por qué está siendo tan comentada?

Núria decide dar comienzo a este debate pidiendo la palabra. "Hay un desconocimiento absoluto de lo qué es la 'ley trans' porque si la gente se la leyera se les pondrían los pelos de punta y saldrían corriendo", afirma la abogada.

"Hay una diferencia que tiene que ver con el contacto directo con las personas trans y con saber y entender el sufrimiento que tienen directamente", comenta Isidro. Él, como psicólogo especializado, conoce bien el proceso. “Tenemos que tener en cuenta que la ley va a permitir que cualquier persona pueda manifestar su identidad de género sin que tenga que ser diagnosticada como una enferma mental”, continúa. Por eso, Isidro no entiende por qué la gente tendría los pelos de punta tal y como decía antes Núria.

“Este borrador vacía de contenido la categoría jurídica y, sobre todo, elimina la jerarquía sexual que ordena nuestra sociedad y que se demuestra a través de la opresión sexual que sufrimos las mujeres”, se queja Laura. Para ella, “el sexo es el factor sobre el que se erige toda la legislación en derechos y oportunidades”.

“Se está privando el derecho a la salud, el derecho a la intimidad, a no revelar si no quieren que son personas trans, se están privando de un montón de derechos a las personas trans simplemente porque no tenemos una legislación que las proteja lo suficiente”, opina Curro.