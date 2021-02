Lennis Rodríguez: "La gente apoya más a los artistas masculinos"

Muchos artistas han decidido posponer sus carreras musicales debido a la actual pandemia. Pero Lennis Rodríguez (@lennisrodriguez.official) no es una de ellos. La compositora, cantante y productora no tiene miedo y sigue luchando por cumplir su sueño: ser una gran estrella que inspire a las masas con sus mensajes positivos.

Con dos Disco de Oro en España por "Te Sale" y "Cucu" junto a Juan Magán, Lennis acaba de sacar su primer álbum, titulado "Colores". Charlamos con ella sobre cómo está afrontando esta nueva situación, su nuevo ábum y sus planes para este 2021.

P.- Para los pocos que todavía no te conocen ¿cómo te definirías?

R.- Impredecible, sin nada fijo, no me gustan los prejuicios. Alguien sin clase, me definiría como open-minded. Definiría a mi música con las mismas palabras: valiente, positiva, sin estándares. Mi música no es ni para blancos, ni negros, ni gordos, ni flacos… Mi música es arte y no debe meterse en ningún cajón, debe ser open.

P.- “Cucu”, “Trukitos”, “Te sale remix”, “Juego barato”... A pesar de que las discotecas están cerradas, tus temas han seguido triunfando ¿te lo esperabas?

R.- Los hice para que los escuchase mucha gente, así que si digo que no me lo esperaba sería fake. La gente lo está pasando mal, está asustada, nerviosa, histérica, preocupada. Por eso, un poquito de música es lo mínimo. Quiero que se sientan bien escuchando mi filosofía.

P.- En tu disco, de las 17 canciones ¿cuál es la más especial para ti?

R.- No le preguntes a una madre cuál es su hijo preferido porque cada una tiene algo (risas). Pero lo que sí te puedo decir es cuál es la más completa sería “Juego Barato”, es la hermana rebelde de todo el grupo. Dice “nadie a mí me dice lo que tengo que hacer”, pregona claramente de qué va Lennis y toda la gente que me sigue.

P.- ¿Por qué lo has titulado “Colores”?

R.- “Colores” nos pregunta por qué tenemos que elegir entre tantísimos grises, nada es blanco o negro. Los colores para mí son como los sonidos. Hay mil sonidos y por tanto hay mil colores. Tengo percusión, cuerda, viento, soy española, dominicana… Yo lo junto todo.

P.- Tenías el nombre del proyecto desde 2017, ¿cómo fue tu reacción cuando te enteraste que J Balvin había llamado al suyo igual?

R.- Así es. No sé por qué la gente insiste tanto, la curiosidad imagino. Es evidente que si el mío está desde 2017, no hay ni que poner el tema sobre la mesa. Deduzco, porque no soy una persona egocéntrica, que J Balvin no ha ido a ver el mío para ponerle el nombre al suyo. Con lo cual, cuando descarto eso y pienso que él lo ha puesto en 2020 y yo en 2017, es una casualidad. En mi álbum no hay colorines por ningún lado. Cuando él sacó el suyo, el mío ya estaba hasta grabado, con portada y nombre.

P.- ¿Te hizo ilusión o te fastidió?

R.- El día que me enteré estaba de gira y teníamos encima todo el proyecto. Así que me llamó todo mi equipo, al principio me asusté. La gente suele dividirnos en los grandes y los pequeños, J Balvin es un grande y yo soy pequeña. Aunque, para mí somos iguales, él tiene a su gente y yo tengo a la mía. Solo nos diferencian unos cuantos ceros. Pero no tuve miedo.

P.- En 2020 tenias el Te Sale Gamers Tour, conciertos desde el 21 de febrero hasta el 12 de diciembre. ¿Cómo viviste tú la llegada de la pandemia?

R.- Todo el proyecto sin capital, la gente estaba asustada. A todos los emprendedores de este país nos vino súper mal pero tengo fuerza en el corazón. Mi labor es estar con la gente, yo soy las 24 horas de cualquier persona, soy la música que los acompaña, soy la que los anima. Así que yo no dejé de trabajar, es como si los médicos dejasen de trabajar porque se deprimen con la Covid. Entonces a mí me tocó seguir currando, más y mejor, y mi carrera se multiplicó por mil. Hice canciones desde mi casa, aprendí a producir y me grabé yo misma.

P.- A pesar de esto, has hecho algún concierto en esta nueva normalidad ¿cómo ha sido?

R.- Terrible. Fue más el esfuerzo que el beneficio. Es decir, al principio, estaba asustada, me preocupaba saber hasta qué punto se podía hacer. A un país no se le puede quitar el ocio ni la cultura porque cuando las personas no tienen eso son violentas y malas. Intenté hacer shows pero después me di cuenta de que era mejor parar, respetar un poco. Al final estábamos siendo egoístas porque el público íbamos a ser jóvenes, los abuelos no iban a venir al concierto. Entonces ¿íbamos a estar nosotros de fiesta y ellos jodidos? Pues no, mejor parar.

P.- ¿Qué le dirías a tu yo de hace un año?

R.- Le diría que coja mucha fuerza, que no se asuste, que no sea una mierdas. Que no pasa nada, que aunque otro le haya puesto el mismo nombre, que aunque te hayas perdido el crecimiento de tu hija de solo 3 añitos y mil cosas hayan atacado el proyecto en el que llevas trabajando toda tu vida, no te preocupes que va a valer la pena.

P.- ¿Y qué es lo primero que quieres hacer cuando todo esto termine?

R.- Yo me quiero ir a la playa sola. Me quiero ir porque desde hace un tiempo no me encuentro a mí. Estoy haciendo tantas cosas a la vez y trabajando en algo tan grande que no te da tiempo a pensar. Quiero encontrarme, ha habido mucha violencia este año, he sufrido muchísima ansiedad. Se supone que no hablo de esto porque mi música es positiva, por eso no cuento cómo estoy yo sino cómo quiero que te sientas tú. Quiero irme a la playa, concretamente a Rosas, en Cataluña. De hecho, ahí es donde encontré fuerzas para empezar “Colores”, tengo que volver allí a coger gasolina.

P.- Has colaborado con algunos de los artistas más importantes de música urbana, desde Juan Magán hasta Kaydy Cain pero ¿con quién te gustaría colaborar y todavía no lo has hecho?

R.- He colaborado con muchos artistas que todavía no han salido. Ahora que conozco mejor a Lennis sí que es verdad que he colaborado con artistas pero no solo del ámbito urbano, también artistas de Operación Triunfo, con artistas de rap. Tengo colaboraciones con Nil Moliner, Maikel, Don Patricio, Hugo Cobo…

P.- ¿Y con alguna chica?

Con las chicas va un poco más despacio, supongo que están el mismo proceso que yo, trabajando en su persona en vez de estar colaborando. Ya hay acercamientos y me hace muchísima ilusión, pasará cuando tenga que pasar. La vamos a partir.

También hay una cosa que no me voy a callar y es que la gente apoya más a los chicos. Tú coges el móvil de un chaval ¿y te crees que me tiene a mí, a Lola Índigo, Aitana, Bad Gyal? Creo que en su mayoría tienen a hombres. No es un papel de víctima, es un papel realista. Estamos trabajando para cambiar eso. Nosotras no somos más masculinas por escuchar a hombres pero los hombres piensan que si escuchan mujeres se van a volver afeminados. Y es solo música.

P.- Por último, en tu álbum repites “siéntete positivo bailando reggaeton”, ¿qué podemos sacar positivo de esta situación?

R.- Yo te puedo decir que “eso es una mierda”. Y tú lo puedes mirar y pensar en todas las cosas que hacen que eso sea una mierda. Pero también, puedes ser esa alma bonita que diga “jolín no es para tanto, tío”. Pues todo en la vida puede ser así. En España se dice ver el vaso medio lleno o medio vacío. A mí no me gusta cantarle a la maldad.