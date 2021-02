Â¿Y si 'Dark' no solo fuera ficciÃ³n?

Aunque 2020 ha sido el año que nos ha permitido comprobar cómo lo irreal se hacía posible, 2021 no se queda atrás tras el último descubrimiento publicado por la revista European Physical C. Según su estudio, varios científicos estarían convencidos de que podría existir una partícula que actuase como elemento de unión hacia una quinta dimensión. A priori, quizás resulte extraño hacernos a la idea de que esto pudiera hacerse realidad, pero... ¿Y si Dark no fuera solo ficción?

Seguro que durante años te has topado con informaciones sobre la materia oscura, es decir, aquella que no puede ser vista de forma directa. O al menos, no hasta ahora. La última investigación, liderada por físicos teóricos como Javer Castellano y Matthias Neubert, podría arrojar luz sobre uno de los mayores enigmas del universo al constatarse la existencia de una nueva partícula capaz de viajar por todas las dimensiones y además... contar con la suya propia.

¿Estamos ante la existencia de una nueva dimensión? A raíz de esta teoría, ya hay quienes sustentan con fervor la existencia de una nueva dimensión. En declaraciones a VICE, los investigadores confirman que sabían que "las masas de estos elementos tenían algunas características especiales que pedían a gritos una explicación". Así que dicho y hecho. Después de pasarse años cuestionando si las cuatro dimensiones que somos capaces de comprender son realmente las únicas que existen, esta línea de investigación podría evidenciar lo contrario. "Descubrimos que el nuevo campo escalar tenía un comportamiento interesante a lo largo de la dimensión adicional. Dado que esta nueva partícula tiene propiedades cuánticas muy similares a las del bosón de Higgs, fue natural asumir que ambas partículas deberían mezclarse entre sí", apunta el equipo. Tras comprobar el éxito de esta hipótesis, los expertos vislumbraron que a través de ella podríamos estar frente a una "ventana única" hacia la materia oscura y lo que ya conocemos como 5D.