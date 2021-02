Elliot Page no será Ellie, pero Pedro Pascal sí será Joel en la serie 'The Last Of Us'

El pasado diciembre el videojuego The Last of Us 2 se llevaba 7 merecidos galardones en los Game Awards, entre ellos el de Juego del Año. Poco después, HBO anunciaba que sacaría una serie inspirada en el universo del videojuego y la polémica estaba servida: ¿quién elegirían para interpretar al personaje de Ellie? Pues bien, duda resuelta. Ya sabemos que la elegida no ha sido Elliot Page, hacia la que numerosos fans apuntaban, sino Bella Ramsey, conocida por su papel como Lyanna Mormont en Juego de Tronos.

“Estais pidiendo que Elliot Page (un hombre en sus 30 ya) interprete a Ellie en TLOU........ Os dais cuenta de que es como pedir que Josh Hutcherson haga de princesa Zelda?“ — A.M ��️‍�� (@iam_universe9) February 11, 2021

Al final, los creadores de la serie han decidido apostar por Bella Ramsey para interpretar a Ellie. La actriz británica de 17 años ha sido la escogida para dar vida a la verdadera protagonista de la saga, por mucho que a algunos les pese. La misión no era fácil. Había que buscar a una actriz joven capaz de meterse en la piel de una niña con la dualidad de este personaje de físico débil, pero con gran carácter y enorme fortaleza.

“No podemos tener a actores que sean una copia exacta de Joel y Ellie, ni aun con caracterización. Y no van a tener la voz de Troy Baker y Ashley Johnson.



Y no, Elliot Page no va a hacer una regresión temporal para aparentar 14 como en Hard Candy.“ — Laura Luna de Umbra���� (@LauraLunaLu) February 11, 2021

“Siempre pense que este papel se lo darian a elliot page, aunque ahora que salio del armario no tendria mucho sentido que se pusiese a interpretar papeles femeninos https://t.co/Xa6fqLMn8f“ — Sebas (@DearSebaas) February 11, 2021

A los seguidores de Juego de Tronos os sonará su cara porque fue quien interpretó a Lyanna Mormont, logrando conquistar a todos los aficionados durante las últimas temporadas. En los pocos capítulos que apareció su personaje logró enamorar a muchos con su valentía y sus discursos rebelandose contra todos los señores del Norte. Pero ella no es el único fichaje que HBO rescata de Game Of Thrones. En el otro papel protagonista estará el actor Pedro Pascal, quien interpretará a Joel, el padre de Ellie.

“EXCLUSIVE: #TheMandalorian star Pedro Pascal is set to headline The Last Of Us, HBO’s high-profile series adaptation of the Sony Playstation franchise #TheLastOfUs https://t.co/eOkWqyrTV5“ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 11, 2021

El actor chileno está que se sale últimamente. Después de su papel en Juego de Tronos y ser la estrella de The Mandalorian nadie se atreva a poner en duda su talento. Además, da el perfil físico que requiere el personaje. La elección de Pascal demuestra que la serie apuesta fuerte. ¡Esto promete!

“#PedroPascal será Joel en la serie #TheLastofUs para HBO. Cuando todos vinculábamos a #MahershalaAli con el papel. Deadline y el mismo Pascal confirmaron la noticia. Se suma así a Bella Ramsey en lo papeles principal del famoso videojuego. pic.twitter.com/Ao7NNCdRdB“ — Bendito Spoiler (@BenditoSpoiler) February 11, 2021