Itziar Castro acaba de desnudar su alma en un libro, 'Con el corazón por delante', y también su cuerpo. Por esto segundo ha tenido que aguantar numerosos comentarios e improperios, y no es la primera vez. Pero como ella asegura se ha desnudado “porque le da la gana” eso lo primero y lo segundo “porque ella se gusta y le apetece”.

La barcelonesa realiza a menudo alegatos a favor de la diversidad y contra los prejuicios físicos, étnicos o de género. Muchas veces la hemos visto desnudarse en televisión, series o películas, sin embargo, en este caso tiene un motivo especial como ella misma asegura: “Desnudarme físicamente para mí no es un problema, no tengo pudor. Pero desnudar mi alma me ha costado muchos años”, asegura. “Por eso quería tapar mi cuerpo físico con lo que es el desnudo de mi alma por encima y ese era el juego”, añade.

Las críticas que recibe en sus redes sociales Parece que esto último ha levantado las críticas de los haters en redes sociales. Según la actriz, “las redes, especialmente en twitter, ya se sabe que cualquier imagen en la que yo salga semidesnuda pues ya es una polémica. Pero bueno, aunque sea mal, que hable de mi libro”. Ella no lo hace por crear polémica, “le da igual”, segura. Siente que hay veces que ha salido vestida y ha pasado lo mismo: “Siempre que subo una foto que me gusta y soy feliz me atacan por ahí. Da igual que esté vestida o desnuda”, declara. Itziar Castro se desnuda e incendia las redes sociales Los comentarios sobre su físico le dan exactamente igual, pues ella de salud está perfecta. Pero lo que sí le da miedo es que hablen de la parte más personal que recoge su libro: “Las críticas por la parte emocional a veces si me molestan más, pero por el resto me da bastante igual”, cita.

“Respondo por la gente que no se atreve, que han querido suicidarse, que no se quieren…” Ella responde a todas esas críticas y asegura que lo hace por todos aquellos “que no lo pueden” hacer y que le escriben en privado: “Gente que no se atreve, que han querido suicidarse, que no se quieren… Y que, gracias a mí, muchas veces, quieren seguir adelante y poder decir: pues me puedo poner un día mona y no tengo por qué esconder la cabeza” cita. La actriz asegura que siempre responde con “humor, argumentos y dándoles la vuelta”. Pero no entra en su juego de insultos. 03.59 min Cómete el mundo - Bullying,prejuicios y éxito: la historia de Itziar Castro - 28/04/19

¿Cómo le va en el amor? Según afirma ha tenido de todo. Tiene amor y desamor para “dar y vender”. Ha amado mucho, ha sido muy amada y ha tenido mucho sexo, ha confesado. Pero en el libro habla de todo tipo de amores, pero sobre todo es una llamada de amor a ella misma “a quererse y amarse más”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Itziar Castro (@itziarcastro)“ “