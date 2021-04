Zendaya arrasó con su conjunto de Pertegaz en tono verde y ahora es Priyanka Chopra la que se viste con prendas de la firma española. La actriz ha acudido a la gala de los premios Bafta con un look de la primera colección de Jorge Vázquez como Director Creativo de Pertegaz. Se trata de un conjunto de dos piezas compuesto por pantalón de seda de patrón bombacho y una chaqueta de moaré que va bordada en flores de estilo oriental. Su estilista, el famoso Law Roach, ha escogido esta chaqueta con mucha intencionalidad. "Mando un besito al sur de Asia", dice en su cuenta de Instagram, que se interpreta como un guiño a La India, el país de origen de la actriz.

Desfile de Pertegaz. EFE

Priyanka Chopra vestida por Pertegaz.

Los zapatos son de Christian Louboutin y las joyas de la casa italiana Bulgari. ¡Está radiante, y Nick Jonas, su marido, también! La pareja se ha pensado mucho si acudir a la alfombra roja o no, y al final han decidido hacerlo. "Siento que estamos avanzando un poco hacia la normalidad, solo un poco, pero esto es estupendo. Y además me ha encantado vestirme para la gala. Lo malo es que ya no estoy acostumbrada a llevar tacones y me duelen los pies", dice entre risas la actriz, una de las más elegantes y esperadas en las alfombras rojas de ambos lados del Atlántico. Es una belleza, y ganó la corona de Miss Mundo en el año 2000. Tiene un buen currículo en el cine. Saltó de Bollywood a Hollywood y ha hecho películas como El libro de la selva o Matrix 4 y la serie Quantico.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

La actriz ha sido una de las presentadoras de la 74ª edición de los premios Bafta, que premian a los mejores del cine británico e internacional. La gala se celebra en el Royal Albert Hall de Londres y por primera vez se realiza de forma virtual.

"Creo que el cine y la televisión, la industria del entretenimiento, realmente han hecho que mucha gente no haya enloquecido durante este año, que ha sido una locura. Todas las noches, después de cenar, nos encanta ver una película, y esta industria nos ha permitido seguir haciéndolo. Y por eso me siento muy orgullosa de formar parte del cine y la televisión y haber podido ayudar a la gente durante este tiempo tan loco. Por supuesto sé que no salvamos vidas pero también es importante la salud mental. Estoy muy feliz de celebrar el cine. Y estoy muy orgullosa del sector en el que trabajo, amo mi trabajo, así que estoy muy feliz de estar aquí". Sigue todo lo que ocurre en la gala de los Bafta en RTVE.es