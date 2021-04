Aunque pueda parecer extraño, esta vez no ha sido Madonna la que ha dado que hablar. ¡Ha sido su hija! Lourdes Leon o Lola, como su madre la llama, ha revolucionado las redes con la imagen que ha compartido la cantante en su cuenta de Instagram. Lo que parecía ser un selfie de lo más común, abrazadas y posando frente a la cámara, se ha convertido en trending topic. ¿Por qué? Podría ser por el rostro de la cantante. Más que madre e hija, bien podrían ser hermanas. Los 62 años mejor llevados parece que acortan distancia con la realidad, pero no. Este no ha sido el motivo que ha revolucionado las redes sociales. Sus casi 16 millones de seguidores no han pasado por alto un pequeño detalle. En la fotografía se ve a la joven luciendo axila sin depilar.

No es la primera vez que lo hace, ni ella ni tampoco su madre. Aun así, todavía hay gente a la que le sigue sorprendiendo. No todos han aplaudido su intento de normalizar el vello femenino. A pesar de todo, las dos presumen orgullosas de llevar sus axilas al natural, ignorando los cánones de belleza convencionales y también las opiniones del resto, ¿cuándo le importaron a Madonna las críticas? A quien no le guste, ¡que no mire! O sí, les da igual. "Como pedazos de tu corazón caminando fuera de ti...", escribe la cantante en la publicación ajena a los comentarios.

Lourdes Leon, hija de Madonna, tomando algo con amigos

"El cabello es natural, todo el mundo tiene pelo", "¿por qué la gente tiene tanto miedo al cabello?", "todo lo que veo es el amor sincero entre una madre y una hija", han sido algunos de los comentarios de los que apoyan el gesto y agradecen que famosas como ellas ayuden a visibilizar la causa.