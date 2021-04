Sara Sálamo, una de las actrices del momento, está superfeliz con su el pequeño Theo, que cumplirá dos añitos en julio. Pero estar contenta con su maternidad y orgullosa de su hijo no exime a la actriz canaria de hablar sin tapujos del embarazo, la maternidad y los problemas que las mujeres sufren después de dar a luz, que no son pocos...

Sara Sálamo habla de los problemas postparto

No es la primera vez que la influencer muestra el lado más oculto de la maternidad para otras mujeres. Hace poco acudió de invitada al programa de Sara Carbonero y confesó haber sufrido depresión postparto: "Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba", aseguró en la radio.

Ahora Sara habla de la caída de pelo, un problema del que se habla poco, pero que afecta a muchas mujeres después de dar a luz principalmente por la regulación de hormonas, que cambia drásticamente meses después del parto.

"Podría llevar estas trenzas de boxeadora para parecer una jovenzuela, pero realmente lo hago para no asustarme con la cantidad de pelo que se cae al tercer/cuarto mes del postparto", escribe Sara Sálamo. Esto ocurre porque después del parto los niveles de progesterona disminuyen drásticamente, provocando que el cabello pase a la fase de caída de forma muy bruca. Aunque suele durar dos o tres meses, hay mujeres que lo sufren durante un año.

Con un divertido vídeo animado de Sara con dos trenzas de boxeadora, la actriz se ríe de sí misma, pero al mismo tiempo advierte a otras mujeres que estén a punto de ser mamás de los grandes males del embarazo: "El primer vídeo con su filtro animado hace de la situación menos dramática, pero la segunda imagen es la cruda realidad", asegura la joven canaria.

Luces y sombras es lo que tiene la maternidad y poco se habla de ellas. Ese es el principal motivo para que muchas actrices y famosas salgan ahora a hablar públicamente de los problemas del embarazo, ya que no es tan perfecto como siempre se ha dicho. Una de las últimas en hacerlo ha sido María Castro, quien presume de cicatrices de su cesárea en Instagram.

