Se llama Israel Ochoa, tiene 44 años y dos hijos, y vive en Canadá, el país donde nació. A punto de cumplirse un año de la muerte de Manolo Segura, padre biológico de Borja Thyssen, este supuesto hijo secreto reaparece con la intención de ser reconocido legalmente y de reclamar la parte pertinente de la herencia. Segura falleció el pasado junio, a los 77 años, víctima de un cáncer, y Ochoa asegura que este conocía su existencia: nacido de la relación de Manuel con Josefina Ochoa, dice que viajó a España cuando tenía 16 años y se sometió a un análisis de ADN, según el joven a petición de Segura.

Su abogado, Ricardo Ibáñez, ha hablado con Corazón para despejar las dudas acerca de las intenciones de Ochoa. "Es el hijo no reconocido pero hay pruebas que así lo acreditan, y conocemos personas que conocían esa filiación", explica. Supuestamente, las pruebas de paternidad que se realizaron en 1994 confirmaron el parentesco con una fiabilidad de 99,9%. Pero que nunca se dio el paso de validar legalmente los resultados, y ahí quedó la cosa: la relación entre Ochoa y Segura se enfrió y, cuando el chico volvió a españa para contar su verdad, Manuel puso distancia y negó lo ocurrido en años anteriores.

"Lo que estamos buscando ahora es que se reconozca ese vínculo, los cauces ahora mismo no son judiciales, son extrajudiciales, y posteriormente ya tomaríamos otras medidas". De momento, Ochoa no ha recurrido a los tribunales, aunque el hijo de Tita Cervera, Borja Thyssen no ha querido tener frente a las cámaras ninguna conversación sobre su supuesto 'hermano secreto'.

04.51 min Tita Cervera y Manuel Segura: todos los amores de la baronesa Thyssen

