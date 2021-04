Tras su sonada separación, muchos podrían pensar que esto nunca ocurriría, solo "cuando los sapos bailen flamenco". Por eso nos hemos quedado en shock al conocer la noticia y todo el mundo está hablando de ello. Las dos fundadoras del dúo Ella Baila Sola, integrado por Marilia Casares y Marta Botía, se reúnen de nuevo. Solo han hecho falta 20 años, pero sus fans ya están dando saltos de alegría porque estas dos artistas retomen grupo y amistad. "Estamos de celebración de bodas de plata, queremos cantar estas canciones y la he echado de menos", dicen frente a las cámaras de Corazón.

“Ella Baila Sola regresa a los escenarios 22 años después de esta actuación en ‘Música sí’ �� https://t.co/ZEN1CetDWj pic.twitter.com/H3D3ETQCDm“ — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) April 5, 2021

Saltaron a la fama hace 25 años y en solo cinco vendieron 5 millones de discos. Que ninguna de las dos explicase el motivo de su abrupta ruptura dio pie a muchas especulaciones: que no se llevaban bien, que eran pareja... ahora, Marta y Marilia se enfrentan al retorno de estas preguntas con un mensaje claro: "Las especulaciones no las haces tú, las hacen los demás, no podemos desmentirlo todo. El feedback es que estamos aquí y queremos celebrar".

En el tiempo que ha pasado entre medias, ambas han lanzado discos por separado, y Marta incluso ha formado dúos con otras compañeras usando el nombre Ella baila sola. Pasara lo que pasase, hoy por hoy no hay rencores: "Lo bonito es que hemos ido eligiendo lo que hacíamos en cada momento. Teníamos que experimentar, y ha hecho que nos echáramos de menos más".

La versión de su exmánager Ante el silencio de las artistas, la revista Vanity Fair se ha puesto en contacto con el exmánager de Ella Baila Sola para esclarecer los motivos de su separación. Gonzalo Benavides, descubridor del grupo, ha dado su versión de los hechos. Según cuenta, los problemas llegaron después de dos conciertos multitudinarios, cuando la crítica aplaudió el trabajo de Marilia. "Dijeron que se movía por el escenario como una cantante de rock experimentada. Pero de Marta apenas hablaban. Así que las reuní a las dos y dije 'Marta, tú eres el 50% de Ella Baila Sola y tienes que salir al escenario a sudar la camiseta, a que se te oiga y a que se te vea", relata. Algo que, según su versión, no le pareció nada bien a la otra componente del grupo. "Aquí la artista soy yo", le gritaba Marilia. Ahí fue cuando empezó la competencia entre ellas, contaban hasta las veces que aparecía cada una en plano. En la última etapa, cuando ya solo continuaban con el proyecto porque le debían un tercer disco a la compañía, ni siquiera interactuaban entre ellas a la hora de grabar canciones o videoclips. Según cuenta, incluso viajaban con equipos distintos. Tiempo después, cuando Marta quiso retomar el dúo, Marilia no quiso recibirles en su casa.