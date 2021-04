La actriz e influencer de moda Paula Echevarría ya ha dado a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el futbolista Miguel Torres. El pequeño se llama Miguel, como el orgulloso padre, y es el primer hijo en común para la pareja, y el segundo retoño para Paula Echevarría que tiene una hija, que se llama Daniela, que nació de su relación con el cantante y concursante de OT, David Bustamante.

Ella misma ha anunciado el nacimiento en su Instagram, y nos ha mostrado la primera foto de su hijo: "Nuestro bebé ya está aquí! ������ Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno! Estamos los dos mejor que bien... El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionado".

Paula lleva varias semanas esperando a dar a luz con mucha impaciencia, había cogido mucho peso, más de 20 kilos y, aunque salía de cuentas el 21 de abril, tanto ella como su entorno tenía claro que el parto se adelantaría.

Lo contó ella misma a través de deiferentes tiras cómicas de dibujos sobre la maternidad en sus post y stories de Instagram. En una de ellas, Paula Echevarría escribía "Definitivamente estoy en 'help me up" con una imagen sobre la pregvolution, una sátira de la Teoría de la Evolución adaptada a la maternidad...