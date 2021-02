Beatriz Luengo ha entrado en la recta final de su embarazo llena de orgullo y con las emociones a flor de piel, dispuesta a sacar las garras por los suyos. Su marido, Yotuel, fue blanco de las críticas del gobierno cubano después de lanzar un grito por la libertad de su tierra en su tema "Patria y vida". Los medios de comunicación se le echaron encima, y la cantante se manifestó hace unos días en contra del desprecio que su pareja no se merecía, recordándonos su capacidad para elaborar emotivas cartas y discursos.

Ahora, la cantante que se codea con Christina Aguilera ha vuelto a sacar pecho (y tripa) en su última publicación, una poderosa fotografía en la que aparece junto a su hijo, D'Angelo, reforzando el mensaje de apoyo hacia Yotuel y sus críticas políticas. Beatriz Luengo, autora de un libro que el año pasado emocionó a los concursantes de Operación Triunfo, ha vuelto a recurrir a la escritura para acompañar esta imagen de un texto dedicado a su marido en el que reflexiona sobre la conjunción "Y", que representa la idea de unidad, de sumar, y que además es la inicial de Yotuel. El texto se ha ganado el aplauso de rostros como Alejandro Sanz o Elena Ballesteros.

Una fábula sobre la unidad (con "Y" de Yotuel)

El texto de Beatriz Luengo es una pequeña fábula en la que compara su situación con la de hacer frente a un 'abusón': "La “O” quiso ser eterna, pasar a la posteridad con cierta relevancia. Decidió que su misión en la vida sería poner a la gente en una situación extrema. Para la “O” tener diferentes pensamientos no era posible. “O esto O lo otro, decide”. Para la “O” las opciones eran una debilidad y la imposición una fuerza. La “O” no creía en amar a tus hijos por igual, en democracias o en tonterías. La “Y” observaba desde la distancia, todos se reían de ella, la veían perdedora: “Tú y tus eternas uniones despreciables” ¿Que es eso de que dos personas puedan compartir una mesa, un pensamiento, una idea? ¿Amar a dos personas? No, no, decide, O tu madre O tu padre. Nos volveríamos personas sin orden, rigor, propiedad".

"La “Y” se sentía sola, llegaron a insultarla terriblemente incluso llegaron a invitarla a limpiar suelos y pedir perdón por atrevida y naif. Un día se despertó y dijo: “No soy despreciable” Soy una “Y” de opciones, de posibilidades Y de cambios. Una “Y” de sumar. Una “Y” de uno Y uno igual a dos. De unión, de Amor Y Fe. De Freddie Mercury Y Monserrat Caballé rompiéndola en las Olimpiadas de Barcelona en el 92, de Michael Jordan junto Dennis Rodman Y Scottie Pippen demostrando que el baloncesto es un baile en equipo, de Bonnie Y Clyde, de Celia Cruz Y Lola Flores uniendo culturas, de Gala Y Dalí, de Cuba Y España. Una “Y” de momentos históricos. Porque decidir entre la Patria O la Muerte no es opción en el 2021. Es mejor siempre la Patria Y la Vida. Una “Y” de Yotuel".

Su mensaje se alínea con el de la canción en la que Yotuel colabora con Gente De Zona​, Descemer Bueno​, Maykel Osorbo y El Funky, que también habla de unidad con líneas como "Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz".

