Acabamos de ver a Jennifer López vestida de novia por necesidades del guion de la nueva película que está rodando y ahora vemos a Natalia, concursante de Operación Triunfo, vestida de blanco. Pero... no de novia. La cantante ha revolucionado las redes compartiendo una fotografía de su álbum personal en la que se la ve con su vestido de comunión. ¡Pero hay más! Junto a esa fotografía ha colocado otra, una imagen actual en la que lleva el mismo vestidito que se puso de niña. "¡Os juro que es mi traje de comunión!", dice.

“Unas se visten de novias y otras se ponen su traje de comunión de cuando tenia 9 años ������

Cosas que pasan en @quefuerte_tia

Pd: os juro que es mi traje de comunión ������ pic.twitter.com/X1ZE1siJy2“ — NATALIA (@NataliaOficial_) February 24, 2021

Tiene 38 años y la fotografía que ha rescatado es de cuando tenía tan solo 9 años. 29 años separan las dos imágenes, mucho tiempo en el que han pasado muchas cosas. Natalia Rodríguez Gallego nació en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 11 de diciembre de 1982. Fue una niña que siempre se mostró enamorada de la música y compaginó sus estudios con clases de canto. Creció soñando con ser artista y lo logró, aunque tuvo que esperar a 2001. Ese año, con 19 años, fue seleccionada para formar parte del grupo de concursantes de un programa nuevo que estrenaba Televisión Española: Operación Triunfo. Un espacio que en poco tiempo logró batir todos los récords televisivos y enganchar a millones de personas semana tras semana.

02.22 min La benjamina de la primera edición de Operación Triunfo ha confesado durante su estancia en la academia los concursantes aprovechaban la habitación en la que no había cámaras para hacer ¿trastadas¿. Al volver a ver algunas de las imágenes de las primeras galas Natalia ha confesado: ¿Me veo como una niña que acababa de terminar el instituto¿.

Natalia no ganó OT 1, ya que fue la quinta expulsada, pero ha tenido una estupenda carrera en la música y la televisión. Canta y baila, y durante años se la comparó con Britney Spears, sobre todo por su imagen y su forma de moverse en el escenario. Ha lanzado seis discos y entre sus singles hay 'exitazos' tan conocidos por todos como 'Vas a volverme loca', 'La noche llegó', 'Besa mi piel', 'Sombras', 'Que no puede ser', 'Loco por mí', 'Libérate', 'Nunca digas no', 'Dame', 'Un poco de mi'...

04.49 min Natalia, de OT1, nos cuenta su trayectoria profesional y nos habla sobre los nuevos "triunfitos" de OT 2017

En 2021 se cumplen 20 años de aquel mítico OT1. Hace unos días veíamos el gran cambio de Rosa López en estos años y ahora es Natalia quien enseña cómo era con 9 años y cómo es ahora. La Natalia de ahora se parece mucho a la Natalia niña, conserva la misma mirada y, por lo que parece, conserva la misma talla, ya que al menos de frente, le queda igual de bien su vestido de comunión.