El pasado fin de semana saltaban las alarmas de todos los medios al saberse que Ana Guerra y Dani Rovira podrían estar saliendo juntos. La exclusiva la dio el programa Viva la vida, donde aseguran que la cantante y el humorista serán la pareja bomba del año y que están llevando su relación de forma muy discreta. Pero nada más lejos de la realidad, ya que ambos han desmentido los rumores que giran en torno a su vida privada.

Dani Rovira y Ana Guerra, "buenos amigos"

¿Podría haber surgido el amor detras de un hobby parecido? Ambos artistas son grandes amantes de los animales y tienen una causa en común: los perros. Además, Ana Guerra está soltera desde que cortó con Miguel Ángel Muñoz después del confinamiento de la pandemia, y han pasado un par de años desde que Dani Rovira anunció su ruptura con Clara Lago, con quien tuvo cinco años de relación.

A pesar de que los rumores saltaron cuando los fans se dieron cuenta de que el humorista no sigue a Ana Guerra, pero sí le da like a todas sus publicaciones en Instagram, sobre todo desde el cumpleaños de la canaria, que fue a un programa de radio a concienciar sobre el maltrato y el abandono animal.

Después de su aparición conjunta en el programa de radio, donde ambos mostraron una química y una complicidad increíble, Ana Guerra ha salido a desmentir los rumores de su supuesta relación con el cómico asegurando que tan solo son "buenos amigos" y que todo lo que hay entre ellos es un afecto y una admiración profesional muy recientes. ¿Y si juegan al despiste como dice Ana Guerra en su canción Sayonara? Ya sabéis, eso de... "Si me preguntas no me llamo Ana. Nunca nos vimos el fin de semana".

El presentador de La noche D también ha querido callar los rumores del supuesto romance entre él y Ana Guerra asegurando que no han iniciado un noviazo y que se están difundiendo datos que no se corresponden con la realidad que ellos viven. Según publica el diario ABC, Dani Rovira está "muy molesto con una noticia que considera absolutamente falsa" y dice que "no mantienen ningún tipo de relación más allá de la amistad".