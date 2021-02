En el quinto programa de La noche D, Dani Rovira se entrega a los placeres de la vida: "las cosas que nos dan gustico". El sexo, la música, la comida, son algunos de los temas que ha tocado junto a sus invitados de la noche: Raquel Meroño, José Corbacho, Leo Harlem, Paula Vázquez y Boris Izaguirre. ¡Mira cuáles han sido los mejores momentos de un programa en el que no ha faltado el humor y donde nuestros famosos no se han cortado a la hora de hablar de placer!

El presentador, ha hecho en su monólogo un repaso por todos esos momentos que nos producen placer: "chupar la tapa de los yogures, que te pillen todos los semáforos en verde, ver series liado en una manta, tener un botijo, meter los pies en el mar, un buen lametazo, un alta médica, un rascarte donde te pica, un abrazo de gol, un viaje sin planificar, un te quiero inesperado, encontrarte 20 pavos en el bolsillo de las bermudas del verano pasado, que te devuelvan el mechero cuando lo prestas, ganarle al Trivial a tu cuñado". Como él dice, "entreguémonos a los placeres, regalemos placer, sean cuales sean los placeres. Mientras sean sanos, no pasa nada".

Y hablando de sexo, José Corbacho ha contado en La noche D cómo fue su primera relación sexual: "Perdí la virginidad a los 8 años. Luego es verdad que hasta los 21 no vino la segunda vez, pero bueno". Ha narrado que fue con una chica de 9 años en el asador de pollos de debajo de su casa, y "jugando, jugando, la metió el perrito" . "A mí se me juntó entre el calor de la máquina de pollos, la excitación de no saber qué estaba pasando... Yo creo que vi la luz del placer más grande que hay en el universo", ha dicho en el programa.

El placer de no conducir de Leo Harlem

Leo Harlem ha sorprendido a muchos este martes en La noche D. El humorista ha confesado que no tiene carnet de conducir: "Te voy a explicar por qué. Yo si apruebo un examen es para vivir mejor. Si miras el coche, el asiento del volante está lleno de cosas, pedales, tiene de todo, no te puedes tomar un vino... El de al lado es una maravilla". Eso sí, que no conduzca no quiere decir que no se conozca las carreteras.

Y menos mal, porque con su móvil, no podría utilizar el Maps. El también actor ha mostrado que su teléfono es de los antiguos, nada de pantallas táctiles y de última generación. Es de esos a los que la batería les dura, "si no lo uso mucho, una semana. Va de maravilla, yo estoy encantado", ha dicho; de esos de los que los tiras desde una altura considerable y no se rompe, y así lo ha comprobado Dani Rovira. Pero tiene un fallo: no lleva el juego de la serpiente.