En un programa en el que Dani Rovira ha hablado de los placeres de la vida no podía faltar el placer de la música, y si alguien sabe de disfrutar encima del escenario ese es Miguel Ríos. Pepe Viyuela ha entrevistado a la estrella del rock español para charlar de sus placeres, y cómo han marcado los momentos de su vida. ¡Esto es lo que le ha contado al colaborador de La noche D!

Uno de los músicos más importantes de nuestro país, confiesa que empezó cantando en el colegio, y para su madre: "Mi madre me da una pela para que fuera los domingos a tocar por ahí. No es que fuera de la cofradía del puño, es que tenía poco dinero. A mi madre le enternecía mucho cuando le cantaba. Yo le cantaba Granada de Agustín Lara y yo estaba fascinado porque también cantaba en el colegio".

Con la pandemia, ya casi no recordamos ese placer de ir a un concierto y escuchar a tu grupo de música favorito en directo. Pero ese placer en realidad es recíproco. Los que están encima del escenario también lo tienen : "Es un placer, para lo que vives, para lo que te preparas, pero al mismo tiempo el miedo que te da antes de salir a tocar o justo en el momento de cruzar esa raya invisible. Ese momento de duda siempre es algo nuevo. Y eso es lo bonito del placer, te esperas lo que puede venir pero no sabes de verdad lo que vas a conseguir", dice Miguel Ríos en la entrevista.

¿Con qué placer se queda Miguel Ríos?

Pepe le pone sobre la mesa a Ríos tres placeres para quedarse con uno, pero el cantante los ve totalmente compatibles: "Sexo, drogas y rock and roll, de los mejores hábitos de mi generación. Sexo antes de rock and roll, difícil, y antes de tocar, las drogas fatal. Sería primero rock and roll, un poquito de droga y luego el sexo. La trilogía perfecta".

A la hora de hablar de las drogas, el artista no esconde cuándo empezó y cómo la música le paro. "Yo empecé a fumar canutos en el 64 o 65. Por mi vida he estado en mundo, digamos, fronterizos. Y yo siempre he tenido el freno de cantar. Cantar ha sido mi tabla de salvación, porque para cantar necesitar estar en plena forma", ha explicado para terminar diciendo que "todos los placeres han sido bienvenidos, me han enseñado mucho y han sido bien degustados".

Claro, que ya no es lo mismo que antes. Los años pasan y Miguel Ríos ha madurado: "He dejado todo lo que no puedo seguir haciendo, pero es que me ha dejado a mí el placer. No puedo hacer el amor sin parar, hacer siete coitos seguidos. Lo de comer, era un tipo que le gustaba la casquería, he sido el pobre perfecto porque me ha gustado todo. Por ejemplo ahora me gusta el pescado".