¿Cuáles son los placeres inconfesables de nuestros invitados? ¿Y la fantasía frustrada de Dani Rovira? El malagueño ha estado charlando sobre el placer de la comida, de dormir, de "las cosas que dan gustico" y sobre todo de sexo con José Corbacho, Raquel Meroño, Boris Izaguirre, Leo Harlem y Paula Vázquez, que no han tenido pelos a la hora de hablar de ello. El que también se ha mojado y mucho ha sido el presentador de La noche D. ¡Aquí tienes los momentos más picantes del quinto programa!

Dani Rovira también ha sido partícipe del juego en el que ha contado que en cuanto al placer sexual gourmet se refiere, "al principio es un poco tragaldabas y si vuelve al restaurante empieza a probar la carta entera". Pero no ha sido la respuesta más pincantona del presentador, que ha confesado la fantasía sexual que le decepcionó: la cama de agua: "Eso es un mojón , eso no tiene consistencia, cuando quieres envestir se te va la persona. De repente cuando quieres hacer un movimiento te lo hace la cama y te corta el rollo".

El actor y humorista ha narrado que fue con una chica de 9 años en el asador de pollos de debajo de su casa, y "jugando, jugando, la metió el perrito" . Eso sí, también ha explicado que no se volvió a repetir: "Luego es verdad que hasta los 21 no vino la segunda vez, pero bueno".

El placer de no conducir de Leo Harlem

Leo Harlem es un hombre sencillo, tanto que no podría ligar a través de una app con su teléfono móvil, ya que de pantalla táctil y última generación tiene poco. El humorista tiene un portable de los que la batería le dura y dura: "si no lo uso mucho, una semana. Va de maravilla, yo estoy encantado".

Pero como hombre sencillo, Harlem ha sorprendido a muchos este martes al confesar que no tiene carnet de conducir: "Te voy a explicar por qué. Yo si apruebo un examen es para vivir mejor. Si miras el coche, el asiento del volante está lleno de cosas, pedales, tiene de todo, no te puedes tomar un vino... El de al lado es una maravilla". Eso sí, que no conduzca no quiere decir que no se conozca las carreteras, y menos mal, porque sin el Maps se iba a ubicar muy mal.