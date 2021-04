Miguel Bosé rompe su silencio y abandona su retiro 'digital' paa hablar con Jordi Évole de la muerte de su madre, el negacionismo, las drogas, la relación con su padre y... su cuerpo. Siempre ha sido coqueto. Desde que comenzó a mover las caderas en los platós de Televisión Española, allá por los años 70 del siglo XX, tuvo una legión de seguidoras, y seguidores, encabezados por Ana Obregón, una de sus mejores amigas, y Mercedes Milá, que siempre que ha podido lo ha entrevistado y lo ha tenido cerca. O Boris Izaguirre, que es casi un hermano para él, ya que Lucía lo acogió en casa cuando llegó a Madrid desde Venezuela.

Ana Obregón y Miguel Bosé

Miguel Bosé y Ncaho Palau en 2011

Es un seductor nato, un conquistador. Sus armas siempre fueron su mirada, sus contoneos y sobre todo su sonrisa. Una sonrisa que parecía ensayar en el espejo de casa antes de salir a la calle. En los conciertos provocaba desmayos y tenerlo de cerca quitaba la respiración. Miguel Bosé siempre ha estado en la lista de los más deseados, y lo ha logrado jugando a la ambigüedad, a contar sin decir, a esconder. Fue un joven muy delgado, casi famélico, pero se ha convertido en un señor grandote, a lo largo y a lo ancho. En la entrevista, Évole le dice que si "le jode estar gordo" y el responde airado: "¿¡Me estás llamando gordo!?".

04.01 min Entrevista a Miguel Bosé (1990)

En uno de los momentos más asombrosos de la conversación, el hijo de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé reconoce que cogió mucho peso y que llegó a engordar más de 120 kilos. "Mi récord de peso lo conseguí durante la gira de 'Papito, cuando llegué a pesar 122 kilos". Acaba de cumplir 65 años, los mismos que Isabel Pantoja, Tom Hanks, Ana Rosa Quintana, Mel Gibson y Norma Duval, buen momento para echar la vista atrás y para hacer las paces con el espejo. "He pasado de ser muy guapo a atractivo", dice sin complejos.

Miguel Bosé en unas vacaciones en Ibiza en 2002.

En 2007 concedió una entrevista a la revista mexicana Open y habló sin complejos de su aspecto. "Me deleito en la gordura, muchísimo. Y eso me inquieta, sin embargo, cuando estoy gordo, estoy feliz. Cuando como, lo hago como un cerdo, engullo todo lo que me da la gana. Me salen rollos por todos lados, pero me muestro sin problemas".

Bosé dijo que su cuerpo estaba en fase de transformación que le había crecido "todo el cuerpo, el esqueleto, y no hay forma de que se achique más". Luego reveló el motivo. Durante la grabación de 'Papito', su famoso álbum que desembocó en dos giras eternas (una en 2007 y 2008 y otra 2012), aumentó de peso por los nervios y el estrés. "Con la inspiración me llega la ansia y como mucho, me crece el pelo, me crece la barba. Pero un buen día, de repente acabas el disco y se van las ansias. Es como salir de una apnea y, de repente, respirar profundamente". Y adelgazar.