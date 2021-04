"No se quién tiene más ganas de conocerte", escribe Paula Echevarría en su cuenta de Instagram junto a una preciosa fotografía en la que sale con sus dos chicos, Daniela y Miguel, el esperadísimo bebé que está en camino. La frase va acompañada de cinco etiquetas reveladoras: Mami feliz, mis polluelos, miguel Jr (que es como todo el mundo llama ya al bebé que espara la influencer), waiting for you (esperándote), Mami y Dani". Será, seguro, un juguete para Daniela Daniela que nació un 17 de agosto de 2008, dos años después de la boda de sus padres.

Sus amigas y sus seguidoras han respondido con mensajes de cariño, palabras tiernas y emoticonos 'cuquis'. Sara Carbonero y Sara Sálamo, las dos Saras, entre ellas. "Qué foto más preciosa", dice Sara Sálamo. "¡Qué momentazo, y que ganitas de verlos juntos mi amor!", dice Ariadne Artiles, que hace unos días ha vivido la experiencia del parto, esa que tantas ganas tiene de que llegue Paula Echevarría. ¡Y todos! "Ayyyyyy, que poquito os queda!", dice la actriz Mónica Estarreado. "¡El regalo más maravilloso del mundo está por llegar!", dice Martina Klein. Otras amigas le envían corazones, como Naty Abascal, Paloma Cuevas, Marta Hazas, Cristina Pedroche o Aurora Carbonell.

Paula posa con la prenda estrella de esta temporada. RTVE

Paula lleva un conjunto de dos piezas en color rosa. El otro día arrasó con su chándal de verano, como no podía ser de otra forma, y ahora lo hace con una versión más sofisticada, tanto por el color como por el estampado de la sudadera. Una pieza que se recoge para posar, seguramente para la cámara de su chico, Miguel Torres, y mostrar así toda la plenitud de su embarazo. Cuando hablamos de mamás que esperan a sus bebés solemos decir 'barriguita' pero en el caso de Paula no es posible utilizar el diminutivo.

Paula Echevarría y Miguel Torres en una sesión de fotos antes de dar a luz INSTAGRAM

Ha cogido ya más de 22 kilos y eso puede ser porque el niño, Miguel Jr., va a ser un bebé grandote. En estos días la hemos visto haciendo su vida 'casi normal': posando con sus looks preferidos e incluso haciendo ejercicio. En estos 9 meses hemos seguido su evolución foto a foto, hemos vivido estos 9 meses a su lado. Y ahora disfrutamos con esta imagen, que transmite calma, sosiego, paz. Paula y Daniela fundidas en un abrazo, esperando. Y aquí sí podemos utilizar otra de las expresiones típicas de estos casos. Están, las dos, en la dulce espera. ¡No hay más que ver sus caras y el brillo de sus ojos!