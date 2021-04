Paula Echevarría está en la recta final del embarazo. Sale de cuentas en dos semanas pero todo indica que el parto se adelantará. Ha cogido más de 20 kilos y parece que el niño tiene ganas de salir ya y ver a su familia, sus padres y su hemana, Daniela. Paula y Miguel Torres llamarán a su hijo Miguel, como el papá. No sabemos cuándo será el bautizo pero la prensa ya lo ha 'bautizado' como Miguel Jr., poco original, la verdad. En estas últimas semanas la actriz está luciendo prendas cómodas, como los vestidos de aire bohemio, llamados boho, que le permiten libertad de movimientos y no le dan calor. Y ahora la vemos con un chándal. Es la prenda estrella de las influencers pero el suyo tiene algo especial: es un chándal de verano. Paula parece que al principio no lo tenía claro y pregunta directamente. "¿Chándal de verano sí o no?".

Y es la propia Paula la primera en responder. "Sí, por supuesto", dice. Sus seguidoras aplauden su elección y casi todas comentan que les parece una pieza perfecta para esta época del año. "Me encanta el chándal de verano", dice Marisa Jara. El que lleva Paula es de la firma H&M, que esta temporada ha apostado muy fuerte por las prendas deportivas. Pero no todas hablan de su outfit y hay alguna que ya está deseando ver el piececito o la manita de Miguel Jr. "Tic tac ... ¡El día que no veamos outfit mañanero será el día! ¡Te estás haciendo desear Paula!".

Paula Echevarría anuncia su embarazo en Instagram INSTAGRAM

El 23 de septiembre del año pasado anunció que estaba embarzada y, desde entonces, ha dado rienda suelta a su faceta de influencer convirtiendo su feed de Instagram en un escaparate premamá. Sus casi 3 millones y medio de fieles seguidores han sido testigos de cómo esa barriga ha ido creciendo con el paso de las semanas. A la espera del gran día, repasamos los nueve meses de embarazo Paula Echevarría en 9 fotos. "Estamos muy felices de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia... ¡en unos meses seremos uno más!", así contó el comienzo de su nueva aventura. Tras muchos rumores de embarazo, Paula Echevarría confirmó lo que ya era un secreto a voces con la imagen más tierna, acompañada de su pareja y Daniela, su hija en común con David Bustamante.