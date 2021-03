Paula Echevarría está 'como un pato', y no lo decimos nosotros

Si eres de los que están siguiendo de cerca a todas las famosas que serán madres en 2012, sabrás que Paula Echevarría ya lo tiene todo listo para la llegada de su segundo hijo, y el primero con Miguel Torres. Bien entrada en la recta final de un embarazo que le ha dado pocos problemas y durante el que se ha mostrado siempre radiante, está deseando conocer al pequeño Miguel Jr, que ya tiene lista su habitación. Y no sólo por sentimentalismo: también porque ya ha tenido suficiente.

Con sinceridad y con mucho humor, la actriz, que se ha estado cuidando y siguiendo los ejercicios para embarazadas de su entrenadora, Raquel López (más conocida como 'Yo soy mami fit'), ha mostrado en sus stories cómo el acto de moverse es cada vez más difícil. Paula Echevarría se ha grabado caminando sobre una cinta de marcha: "Voy como un pato, pero voy", dice, y completa el divertido documento con un sticker de un ave de dibujos animados.

Además, ha mostrado su rostro y su hinchado vientre en un bonito vídeo que ha compartido en el feed de su Instagram, donde nos muestra que está muy tranquila. "Paz", escribe la actriz, que pese a todo se encuentra todo lo bien que se puede desear en su estado: "Estoy notando mucha diferencia de estar embarazada de una niña a estar embarazada de un niño, pero no por la edad. Estoy fenomenal. Me encuentro igual de bien o mejor que a los 30 y con la misma energía. No tengo ningún tipo de molestia y me encuentro muy bien", decía recientemente en una entrevista.

Echándole 'mucha cara' a su embarazo Esa está siendo la tónica de las redes de Paula Echevarría mientras apura los instantes que le faltan para convertirse en mamá por segunda vez. Unas horas antes, compartía otras imágenes en las que vemos claramente su rostro hinchado y bromea: "Ahora sí que tengo mucha cara". También ha reconocido que ya se encuentra "hinchadita a más no poder". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)“ “