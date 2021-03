Lluís llegó a la final, tuvo un duelo a muerte con Ancor y... perdió. Algo que no encajó del todo ya que se veía como triunfador de 'Maestros de la costura 4' con su fabuloso vestido negro inspirado en Valentino. “Sinceramente, creí que ganaba yo, mi traje me parecía más impresionante, mejor hecho y con mejores acabados. Además, le ha dicho en una entrevista a Santiago Pérez Payá, de RTVE Digital. “Creo que mi vestido tenía una personalidad más atada y mi traje se acercaba más a Valentino que es lo que requería la prueba”. ¿Está en lo cierto? Los comentarios en las redes sociales se han dividido entre los que preferían el vestido de Ancor, el ganador, y los que adoraban el de Lluís, un diseño glamuroso, con peplum y una cola muy versátil que se puede llevar como chal. Un look ideal para una alfombra roja.

No se lleva el maletín con el gran premio de 50 000 euros y el maniquí de oro, pero sí ha tenido otro 'premio', uno con el que no contaba. El Raquel Sánchez Silva se ha puesto su vestido y este ha sido el espectacular resultado:

El vestido de Ancor lo ha lucido la top española Nuria Rothschild y el de Lluís lo ha llevado Raquel Sánchez Silva, que es una apasionada de la moda española, una de las mejores embajadoras de la costura que se hace en España y una fan, como consta, de Lluís. "Quiero compartir con vosotros unas imágenes inéditas de la final. Fue un duelo tan igualado, tan bonito, tan especial para nosotros que Macarena Rey, productora ejecutiva de 'Maestros de la costura' se acercó a mí, una vez celebrada la victoria de Ancor y me dijo: ¡Raquel, ¿por qué no te pones el vestido que ha hecho Lluís? Eso seguro que le hace mucha ilusión!. Salí corriendo y me quité el Valentino en un rincón a toda prisa. Me puse su vestido e ilusionada como una niña pequeña, lo busqué. Este es uno de los momentos que nunca olvidaré de esta edición", dice en su cuenta de Instagram. Y con este gesto, y no cabe duda, se salda una deuda, se cierra una herida y se completa el círculo.

"¿Recordáis que Lluís se pasó toda la temporada recriminándome que me había vestido de Ancor y nunca de él? Este es el momento en el que se cierra ese círculo. Gracias, Lluís, por hacerme feliz como presentadora y por darnos un programa maravilloso. Eres un aprendiz inolvidable y una magnífica persona. Sabes que te quiero muchísimo y sé lo grande que tienes ese corazón que a veces escondes. ¡Lo has hecho genial! Siéntete orgulloso! El mundo de la moda te espera con los brazos abiertos". Ha dicho, la presentadora del programa y de '10 vestidos' que ha cerrado ya su primera temporada y parece que habrá una segunda.