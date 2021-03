Maestros de la Costura le ha puesto su broche de oro a Ancor, como flamante ganador de la cuarta edición. Ha sido sin duda la temporada con mayor nivel de costura y lo vimos hasta el duelo final en el que Lluís y Ancor presentaron dos auténticos vestidazos para la la alfombra roja que podrían llevar la firma de cualquier profesional.

“��El ganador de la cuarta edición de #MaestrosDeLaCostura es... ANCOR @ancormdlc4 pic.twitter.com/5rTKYwUpzW“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2021

Ahora que ya se ha acabado la magia, el duelista Lluís nos ha contado en RTVE Digital todo lo que no se vio en la gala, sus impresiones, sensaciones y opiniones. Y para quién no conozca al aprendiz catalán, le avisamos de que no se muerde la lengua a la hora de hablar y en esta entrevista se ha sincerado al completo.

“Tendría que haber ganado yo” Ahora que todo ha pasado, y lo ha vuelto a revivir a través de la pequeña pantalla, Luís opina sobre el veredicto final y lo tiene más que claro: “Sinceramente, creí que ganaba yo, mi traje me parecía más impresionante, mejor hecho y con mejores acabados. Además, explicaba una mejor historia y era más novedoso que el de Ancor”. El reto final estuvo de lo más reñido y los jueces lo tuvieron realmente difícil para decantarse por uno o por el otro, pero para Lluís, su prenda se correspondía más a lo que pidieron: “Creo que mi vestido tenía una personalidad más atada y mi traje se acercaba más a Valentino que es lo que requería la prueba”. 04.24 min El "somni" de Lluís

El final de Maestros de la Costura supone el inicio de algo muy bonito Como era de esperar, el talento de Lluís tiene que seguir evolucionado y nos ha contado su proyecto de futuro: “Estoy con la idea de disparar mi propia firma que es Luis Mengual (lluismengual.com) y el dinero del premio me ayudaba a dar el primer disparo. Podría haber salido más fuerte de lo que hubiese querido”. Es consciente de lo importante y la repercusión que ha logrado al salir en televisión: “El haber llegado a la final supone el inicio de algo muy bonito porque he logrado más de lo que creía y esto me supone una visualización muy grande para que la gente pueda ver lo que hago. Ha sido un lanzamiento muy grande que me da seguridad y paz interior para seguir por mi camino”. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Lluís MDLC4 (@lluismdlc4)“ “

Se siente ganador para los suyos Más allá del premio en metálico, Lluís lleva su propia victoria en el corazón: “Mientras hayas ganado para ti o hayas ganado para tu gente… ¿qué más dará lo que digan tres jueces o un programa?”. Y aunque muchos puedan pensar que estas declaraciones sean algo soberbias, ya conocemos a Lluís y ni le importa ni se muerde la lengua al respecto: “Que digan lo que quieran pero sigo pensando que mi vestido era el ganador. Habrá gente que piense que carezco de humildad, simplemente me limito a decir lo que me sale del corazón y si pienso que mi vestido era el ganador pues lo digo”. 01.15 min Así se confecciona el vestido de Lluís de la final