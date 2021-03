La cuarta edición de Maestros de la Costura llega a su fin y Laura ha sido la última en despedirse de esta maravillosa aventura. Le ha pasado de todo a lo largo del programa y ha hecho un concurso fantástico regalándonos auténticos momentazos.

“Gracias por tu simpatía y por tus ganas de aprender, @lauramdlc4. Te echaremos mucho de menos ������#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/pxpponGkNm“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 23, 2021

Desde RTVE Digital hemos hablado con ella para repasar su experiencia y para saber como lo ha vivido una vez acabada su etapa. Se marchó entre lágrimas, pero eran de alegría ya que la aprendiz reconoce que “es una experiencia que no olvidaré en la vida”.

“Durante un tiempo, hemos sido una pequeña familia” Laura se despedía del taller de Maestros de la Costura entre los aplausos de los jueces y de sus compañeros y confiesa que se ha sentido super arropada: “Son muchos días de rodaje, le coges cariño a las personas, te acostumbras a verlas… al final durante un tiempo es tu pequeña familia”. Como bien decía María Escoté, además de valorar todo lo técnico en cuanto a la costura, también ha sido importante el factor humano y emocional y les ha costado mucho despedirse de Laura: “María (Escoté) se portó super bien ese día conmigo, porque estaba en un estado de nervios… la pobre venía y me intentaba relajar. No se vio todo, pero era horrible lo mal que lo estaba pasando la verdad. Le mando un besito muy grande”. “María se está portando súper bien con Laura ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/ME0qnBkvvz“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 22, 2021

“Lluís y yo tenemos una relación de amor – odio” A pesar de haberles visto discutiendo en varias ocasiones, Lluís y Laura han mantenido una estrecha relación durante el programa, y mirándolo con perspectiva y dejando atrás esos roces del momento, Laura nos ha contado que son muy buenos amigos: “Siempre hemos dicho que lo mío con Lluís es una relación amor odio, pero le adoro eh, hablo con él todas las semanas. Nos matábamos a palos pero luego al final no podíamos estar el uno sin el otro. Era como la típica pareja tóxica que la quieres tener siempre a tu lado. Le quiero un montón.” 06.00 min Mily, Ancor y Laura reprochan a Lluís su mala actitud

Recaditos para otros compañeros Como todas las familias, surgen peleas, discusiones, roces y por supuesto, en Maestros de la Costura también. Y Laura, no se ha mordido la lengua con esto: “Me llevo muy bien con todos, bueno, con todos, todos, todos, no. No te voy a engañar. Pero con casi todos. Y con el que mejor Javier, mi marido. Parecíamos un matrimonio e incluso nos dijeron que nos compráramos una casa a parte. Éramos un auténtico matrimonio que un día llegué incluso a estar celosa de Yelimar. Nos hemos reído muchísimo en esa casa, la verdad que ha estado super bien”.

“Me sentí super arropada por los jueces” Laura se ha librado de las famosas broncas de Caprile y la aprendiz lo ha valorado mucho: “Me regañaba mucho más María que Caprile. A ver Caprile me miraba en plan: ‘Ay Laura vaya desastre’. Pero la verdad que Caprile conmigo ha sido muy suave”. En su última valoración en la que no consiguió terminar la prenda, ella lo tuvo muy claro: “No quería que me valoraran porque ya sabía lo que me iban a decir. Es como cuando haces un examen, que has sacado un cero, y cuando te lo dan pues prefieres que ni te lo den”. “Laura, pasito a pasito ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/9gH4qQzcyK“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 22, 2021

“Lo del Yoga de María Escoté fue todo un detallazo. Lo recomiendo pero hay que practicarlo” La verdad es que los nervios le han jugado malas pasadas a Laura en casi todas las pruebas y María Escoté tuvo un bonito gesto con ella y le llevó a su profesora de yoga particular: “Fue todo un detallazo. Me gustó mucho. Luego lo ponía en práctica en la casa. Por las mañanas cuando me tomaba el café, practicaba las respiraciones. Lo recomiendo, pero hay que practicarlo.” 03.30 min Laura recibe una clase particular de yoga