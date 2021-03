Nos ha costado mucho despedirnos de Mily, por el pedazo de concurso que ha hecho y por quedarse a las puertas de la cuarta edición de Maestros de la Costura. Una edición en la que el nivel está altísimo y así lo ha demostrado ella. Pero la prueba de la lencería trans le pilló por sorpresa y tuvo que abandonar el taller.

“Gracias, @milymdlc4, por llenar el taller de glamour. Ha sido un placer tenerte con nosotros. ¡Mucha suerte! ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/KGmssqQqdb“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 16, 2021

En RTVE Digital hemos charlado con Mily tras su paso por el programa y nos ha contado cómo lo ha vivido desde casa y lo que ha supuesto Maestros de la Costura en su vida. Hay algunos aspectos que no le parecieron justos y a día de hoy, está formándose en patronaje. Nos lo ha contado todo.

“Llegué muy tocada después de la prueba por equipos” El caos de la prueba por equipos nos volvió locos a todos. Todos los aprendices entraron al trapo (nunca mejor dicho) y a Mily le sobrepasó un poco la situación: “Llegué muy tocada después de la prueba por equipos, no tenía ni las condiciones ni la mente donde tenía que tenerla. Estaba decepcionada, no llegué como había llegado a las otras pruebas”. La aprendiz admite que “entró en bucle” cuando se jugaba la expulsión y que se quedó totalmente bloqueada con un vestido que “podría haber hecho en quince minutos”. “Eso me pasa a mí en los exámenes #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/IlRq5TomPL“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021

“Lo vi muy injusto todo” La prueba por equipos fue todo un caos y además, hubo un contratiempo que pilló por sorpresa a todos los aprendices y provocó que saltasen las chispas entre ellos. A mitad de prueba, tuvieron que intercambiar las prendas y para Mily fue una sentencia total: “Que tu semifinal esté en manos de dos personas que te montan ese pollo y luego, las prendas no estaban equilibradas. La nuestra estaba medio acabada, de verdad, y la de ellos, no tenían nada. Si los dos vestidos hubieran estado en las mismas condiciones, me callo y no digo más, pero no fue el caso”. 04.10 min ¡Sorpresa! Cambio de talleres

El fallo de Gabriel como jefe de taller Toda la bronca vino por Gabriel y Lluís que en ningún momento se pusieron de acuerdo con las decisiones y el catalán no le hizo caso en ningún momento. A Mily la vimos intentando calmar ambas tempestades pero sí que es cierto que se posicionaba del lado de Lluís: “En cosas técnicas, tenemos muchísima más idea que Gabriel, pero muchísima. Y cuando veíamos que iba a meter la pata se lo teníamos que decir, y no le sentaba bien. Él venía ya con resquemor de la antigua prueba. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con Gabriel si hacía cosas que no estaban bien hechas y no tenía razón?”. “Acaban de empezar a coser y ya están discutiendo ����‍♀️#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/I6EcCCXsym“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021

La sorpresa de su marido Roberto, lo mejor del programa La noche en la que Mily se despidió de Maestros de la Costura fue una montaña rusa de emociones que empezó de la manera más tierna con la visita de los familiares a los aprendices. Mily nos ha confesado que sin duda fue lo más bonito del programa porque cuando empezó su aventura, su marido estaba en el hospital: “Cuando entré en el programa, deje a mi marido ingresado en el hospital, estaba muy enfermo y lo deje en unas condiciones horrorosas. Me costó mucho ir al programa sinceramente”. “Representación literal de coser y cantar ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/WedJxZFy8t“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021 Y de repente, apareció Roberto a modo de película y fue todo un subidón para ella: “Cuando le vi tan recuperado y tan bien, fue lo más bonito de todo el programa. “Nos gustó muchísimo y solo por eso, mereció la pena todo el sufrimiento y la desesperación que vino después”. 03.57 min El rencuentro de los aprendices con sus familiares

Mily hace balance Ahora que lo ve con más perspectiva, la aprendiz hace balance de todo lo que ha supuesto Maestros de la Costura para ella y admite que ha habido momentos difíciles: “Se me cayó muchísimo el pelo, no es que gestione mal el estrés, pero me afecta físicamente a la salud. A unos les dio por engordar como a Lluís y a mí me dio por adelgazar y que se me cayera el pelo”. “Estoy haciendo patronaje y voy a ser Mily costurera 100%“ Por el lado bueno, le ha subido mucho la autoestima porque se ha dado cuenta del nivel real que tiene: “Cuando ya he visto todo lo que he ido haciendo y superando cosas que nunca había hecho en la vida, he visto mis trabajos y el del resto de mis compañeros y he dicho jolín, Mily, que estas muy preparadita”.

Raquel Sánchez Silva, y el jurado, siempre en su corazón Han sido ocho semanas muy intensas en las que ha dado tiempo a todo, también para cogerles cariño a los jueces: “Al final los jueces nos quieren a todos, date cuenta que pasamos muchas horas juntos y ven muchas cosas de nosotros y ellos tienen que cogernos cariño igual que lo hacemos nosotros. Independientemente de lo que te digan en una prueba u otra”. Y respecto a Raquel, Mily sólo ha tenido palabras bonitas hacia ella: “Es un cielo, un amor, pura dulzura y ternura. Me la llevo más que en el corazón”. “"Hoy no era mi día" #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/uMELaMMQsP“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021