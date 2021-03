Nos ha costado mucho despedirnos de Mily, pero siendo sinceros, no supo entender el concepto de ropa interior trans que pedían los jueces y tuvo que abandonar el taller de Maestros de la Costura. Fue una noche cargada de emociones que empezó con un plato fuerte: la visita sorpresa de los familiares y la llorera de todo el mundo.

Después de tanta tensión acumulada durante ocho semanas, era necesaria una dosis de ternura. Y nos la dieron los familiares de los aprendices cuando aparecieron por sorpresa en el taller, y además para coser junto a ellos.

El lado más sensible de Lluís

La primera en entrar al taller, y para sorpresa de todos, fue Loles, la madre de Lluís. El aprendiz se abalanzó sobre ella y no pudo contener las lágrimas. Su madre nos confesaba que Lluís no llora nunca, y juntos nos contaron lo que vivió en el colegio: “Yo soy hiperactivo y al ser tan movido, siempre estaba castigado y las madres de los niños no les dejaban juntarse conmigo”.

Pero no todo fueron dramas, también nos sacaron alguna sonrisa con anécdotas traviesas del pequeño Lluís y nos quedamos con los sentimientos a flor de piel, con la sorpresa de la abuela al final de la prueba.