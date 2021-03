"Una andaluza de raza", así se define a ella misma. Vicky Martín Berrocal es una mujer de armas tomar que ha tenido una vida de lo más intensa. Se crió en Huelva, estudió en un internado en Suiza durante cuatro años y cursó Marketing en la universidad. Profesional respetada en la industria de la moda, empresaria, influencer y personaje televisivo de carácter fuerte de cara a la galería. Madre orgullosa, enamorada hasta las trancas, muy pasional y leal en la intimidad. Ahora está viviendo uno de los momentos más dulces y se le nota. El 2020 ha sido un año de cambios para ella, que ha emprendido una nueva aventura en Portugal junto al que dice que es el gran amor de su vida. Repasamos la historia de la polifacética mujer, que acaba de soplar 48 velas.

Precisamente ellas son dos de los pilares fundamentales de su vida. Aunque Rocío siempre ha preferido mantenerse al margen de los focos, su hermana pequeña es uno de sus mayores apoyos. Ambas demuestran a diario la buena relación que existe entre ellas a través de sus redes sociales, donde es habitual ver imágenes posando juntas con emotivas dedicatorias. Además, comparten un original tatuaje en el brazo . "Estar sin ti…", lleva grabado Vicky, mientras que su hermana completa el diseño con la frase "...es estar sin mí". "Cada vez que ella no esta, me falta algo", reconoce.

Hace unos meses confesó por primera vez en un programa de televisión detalles sorprendentes de la vida privada de su familia. " Tuvo dos mujeres a la vez, pero no se casó con ninguna ", reconoció la diseñadora andaluza, aunque su doble vida nunca le importó. "Estuvo con una señora en Madrid y tuvo hijos con ella a la vez que que hacía su historia y su vida en Huelva con mi madre. Yo no viví con él hasta que tuve 9 años y nació mi hermana. Siempre he tenido debilidad por él . Me llevaba siempre a comprar todos los juguetes que quería", añadió. Su padre mantuvo dos vidas paralelas hasta que dejó a su mujer de Madrid para irse a Huelva junto a ella, su madre y su hermana.

Una intensa vida amorosa

Vicky Martín Berrocal solo ha estado casada una vez y fue con el torero Manuel Díaz 'El cordobés'. Se conocieron en 1993 y, según cuenta, se enamoró nada más verlo. "Conocí a Manuel en los toros, en la ganadería. Se toreaban toros de mi padre, me senté y nos miramos. Él no sabía que yo era hija de mi padre. Después de la corrida fui a cenar con mi padre al restaurante del hotel, donde estaba también hospedado Manuel. Me levanté para ir al baño y aprovechó para ir detrás de mí y me pidió mi número de teléfono", relató. Tras un noviazgo de cuatro años, celebraron su boda en 1997 en iglesia de El Salvador, en Sevilla. Ella estaba radiante con un vestido de estilo flamenco diseñado por el onubense Pepe Jiménez.

Foto de la boda entre Vicky Martín Berrocal y 'El Cordobés'

En 1999 dieron la bienvenida a su primera y única hija, a la que llamaron Alba.Dos años después anunciaron su separación, pero ambos presumen de excelente relación. "La gente me pregunta que cómo es posible que me lleve tan bien. No recuerdo nada malo, solo me acuerdo de lo bueno", aseguró la diseñadora andaluza en una entrevista reciente. El año pasado publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecían su hija y su exmarido: "Feliz día del padre. Afortunada tú, Alba, que lo tienes... pedazo de padre, pedazo de persona y pedazo de ser".

Vicky también ha salido con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, el futbolista Denilson, el cantantae Lin Cortés, el presentador Pepe Navarro o el empresario y actual pareja de Amaia Salamanca, Rosauro Varo. Una de sus relaciones conocidas más largas fue la que mantuvo con el empresario Israel Bayón.

Álvaro Muñoz Escassi, Denilson e Israel Bayón, de izquierda a derecha

Ahora la diseñadora vive uno de los momentos más bonitos de su vida en el terreno personal gracias a Joao Viegas Soares, el empresario portugués que le ha robado el corazón. Se conocieron en 2018 y, desdes entonces, está más enamorada que nunca de "su regalo del cielo". Por él ha decidido mudarse al país vecino.

Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares paseando por las calles de Madrid GTRES GTRES

"Él es el hombre con el soñé toda una vida... ese, el del corazón por delante, el más humano,el más leal, legal y señor...el más sensible, el más canalla, el más valiente... el mejor. Qué lujo el mío encontrarte JVS. Gracias por enseñarme cómo se quiere cuando se quiere de verdad. Y como tú bien dices, la única manera de amar", escribió en una publicación de Instagram, donde le dedica habitualmente preciosos mensajes de amor.