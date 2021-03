Ancor, Yelimar, Lluís y Gabriel, finalistas de la cuarta temporada de Maestros de la Costura

La final está a la vuelta de la esquina y, por fin, tras nueve semanas muy intensas, hemos conocido a los cuatro aprendices que se disputarán el maniquí de oro de Maestros de la Costura. Ancor, Gabriel, Yelimar y Lluís se han clasificado para la final del talent de costura en una noche en la que los jueces les han exigido prendas a la altura de la ocasión.

El programa ha comenzado con la entrada triunfal de Josie al taller, con un look con el que pretendía homenajear la Gala MET. En la prueba, los aprendices se enfrentaron al reto de confeccionar un vestido para asistir a esta gala… ¡por menos de 60 euros! Pasarse de presupuesto tenía un precio: menos tiempo de costura. Solo Lluís y Lorenzo Caprile, que se animó a bajar a coser durante esta prueba, recibieron una penalización. Por primera vez en la temporada, un aprendiz no consiguió presentar su prenda: Lluís no llegó a tiempo de ponerla en el maniquí, por lo que recibió una reprimenda por parte de los jueces.

La prueba por equipos de este programa era muy especial. De ella saldrían los nombres de los primeros finalistas del programa. Pese a que cosían en grupo, los jueces advirtieron desde el inicio de la prueba que la valoración sería individual. Dada la complejidad de los vestidos de muestra, el diseñador Marcos Luengo y su jefe de taller Isidro Blanco tuvieron que ponerse la bata para ayudar a los aprendices durante la confección de las prendas. Los jueces quedaron un tanto decepcionados con el resultado de la prueba, por lo que decidieron que el único aprendiz que merecía pasar a la final fuera Ancor.

Yelimar, Lluís, Gabriel y Laura tuvieron que disputarse los tres puestos restantes de la final en la prueba de expulsión. El reto consistió en hacer una réplica de cuatro vestidos pertenecientes a cuatro películas destacadas del cine español: ‘La niña de tus ojos’, ‘La belle epoque’, ‘Ágora’ y ‘Las brujas de Zugarramurdi’. Para asignar los vestidos a cada uno de los aprendices, contamos con la ayuda de la actriz Loles León que, además, como en todas las ocasiones que nos visita, se llevó un pequeño regalo del programa. El momento de mayor presión lo experimentó Laura, que estuvo a punto de no presentar su vestido. Pese a que María Escoté la animó a continuar y poner en el maniquí lo que tuviera, no fue suficiente para ganarse un puesto en la final. De esta manera, Laura se convirtió en la última expulsada de la temporada.

Estos han sido los mejores momentos del programa:

1. La entrada triunfal de Josie La visita de Josie era una de las más reclamadas por los seguidores de Maestros de la Costura. El estilista y exaspirante de MasterChef Celebrity entró en el taller por todo lo alto. Al ritmo de una sintonía acorde a la situación, Josie realizó un desfile ataviado con una “armadura robótica” de Manuel Albarrán y una capa de Mans. 05.29 min La entrada triunfal de Josie

2. Los jueces confunden la prenda de Laura con la de Lluís María y Palomo plantearon esperar en la sala de invitados durante el cosido para no ver qué confeccionaban los aprendices. Querían que les sorprendieran e intentaron adivinar qué prenda había confeccionado cada uno de ellos. No estuvieron demasiado acertados aunque, quizá, el fallo que más les sorprendió fue confundir la prenda que había confeccionado Laura con un diseño de Lluís, que decidió no presentar ninguna prenda. 05.42 min Los jueces confunden la prenda de Laura con la de Lluís

3. Marcos Luengo y su jefe de taller cosen junto a los aprendices Los aprendices tuvieron que reproducir dos diseños de Marcos Luengo. Debido a la dificultad de las prendas, Lorenzo Caprile planteó la posibilidad de que el diseñador y su jefe de taller ayudaran a los aprendices durante el cosido. Así, Marcos Luengo cosió junto a Yelimar, Lluís y Laura, mientras que Isidro Blanco lo hizo con Ancor y Gabriel. 05.01 min Marcos Luengo y su jefe de taller cosen con a los aprendices

4. Laura, a punto de no presentar ninguna prenda Loles León asignó a los aprendices las prendas que debían reproducir en la prueba de expulsión. Laura quedó encantada con poder hacer una réplica del vestido que Penélope Cruz luce en ‘La niña de tus ojos’. Sin embargo, tras pasar por la mercería, la aprendiz reparó en la dificultad del vestido. La presión pudo con Laura y se echó a llorar al temer no poder presentar nada. 04.27 min Laura, a punto de abandonar el cosido