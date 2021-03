Resulta curioso que tanto Alejandro Gómez Palomo, direcctor creativo de Palomo Spain, como Jaime Álvarez, director creativo de Mans Concept, hayan presentado sus colecciones de hombre en el marco de la semana del Prêt-à-porter femenino de París. Pero los dos tienen motivos: los proponen looks para mujer en sus nuevas colecciones. La moda ha cambiado mucho con la pandemia: los horizontes se han ampliado, las pasarelas digitales se abren a nuevas propuestas y las tendencias se adaptan a las necesidades de la gente. Pero no decae el glamur y la fantasía, los ingredientes que hacen de la moda algo especial, un objeto de deseo, un producto aspiracional.

Un aire vintage, que no retro, recorre la colección de Mans Concept. Jarre Janssen

Guiños al punk y al glam en una propuesta hedonista y sensual. Jarre Janssen

Jaime Álvarez, ganador del concurso Who' On Next de Vogue, vive un momento dulce. Ha vestido a Aitana en la gala de los Goya y las críticas han sido fabulosas. Y ahora presenta su nueva colección, un trabajo fascinante. Se llama 'Demans Club' (Demans es su apellido de 'origen') y conecta el estilo carlista de los años 30 con aromas de los 70 y 80, haciendo guiños elegantes al glam, el punk y la ambigüedad de aquellos años de transformación social, política y sobre todo estética. "Es un hombre que exhibe orgulloso su feminidad, tanto en la ropa como en el maquillaje", dice orgulloso del resultado.

Hay muchos cambios con respecto a la colección anterior. En esta destacan los colores y los tejidos. en perfecta sintonía. Magenta, morado, verde y negro discurren por su propuesta en la que destacan los estampados, que son una creación del diseñador. "Hay unos lunares iridiscentes que recuerdan a los focos de las discotecas setenteras cubiertas de moquetas pero también al efecto alucinógeno de las drogas". Hay otro motivo muy sugerente, de olas, que trae a la memoria los papeles pintados de nuestros padres y abuelos y otro muy sexi, de caras. "Son los hombres que conoces esa noche".

Un estampado de caras destaca especialmente en la colección Jorre Janssens

Look de Mans Concept con un sombrero-tocado de Tolentino Hats. Jorre Janssen

Hay una fuerte apuesta por la silueta slim, pegada al cuerpo. "Lo vemos en chaquetas que llevan solapas grandes que caen hasta el ombligo e incluso por debajo, abrazando el cuerpo, y siempre con la manga exagerada". Pero hay también americanas cruzadas de estilo años 70, más abiertas, que van con pantalones que se amoldan al cuerpo. "No son anchos ni estrechos. Los hemos hecho de cintura baja y de cintura alta, ¡a estos los llamamos pantalones flamencos!", dice este mago de la aguja y el color capaz de transformar, rediseñar y revolucionar nuestros armarios.

Hay más referencias a aquellos años, tan de 'Cuéntame' , como el abrigo inspirado en ese típico padre con bigote de los 80, con solapa, hombrera grande pero no caída, un abrigo grande y envolvente", dice. Sorprende, por lo inusual, que haya hecho una colaboración con otro sastre, Archie Alled-Martínez (,otra aguja renovadora. "Su especialidad es el punto y hemos hecho juntos varios trajes", revela. "Los chicos abandonan los clichés de la masculinidad, reinventando su propia imagen, y decoran sus marcos clásicos con toques de glamour femenino: brillos, grandes volantes y tejidos delicados, como satenes, sedas y terciopelos, para elevar las siluetas de la sastrería tradicional en las que la delicadeza y la frivolidad no son contrarias al poder".

'Demans Club' es una colección que hace guiños a los 30, 70 y 80, del siglo XX. Jorre Janssens

Jaime Álvarez, de Mans Concept, vistió a Aitana en Los Goya 2021. Jorre Janssens

La moda masculina vive un resurgir y mucho se lo debe a que ha perdido complejos y ha derribado barreras. La feminidad entra en las colecciones y las mujeres adoran comprar moda 'diseñada' para hombre. El equipo de Maestros de la costura, consciente del interés que genera este sector, ha invitado a Jaime Álvarez a participar en la primera prueba del programa del lunes, enfocada a la moda masculina.

"Ha sido muy divertido, muy guay, y lo mejor es poder trasmitir que el lujo no es hacer un diseño transgresor ni ultramoderno, el lujo en la moda para hombre está en la elección del tejido y en un buen patrón. Y eso ha quedado claro en el programa". Está encantado con la experiencia pero... ¿participaría en el talent show? Hace tiempo te hubiera dicho que no pero Maestros de la costura ha abierto muchas puertas a la moda de España que estaban cerradas. Es un programa de televisión, sí, y hacen espectáculo, sí, pero está muy bien gestionado".