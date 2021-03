Era el nombre que más sonaba en todas las quinielas. Jaime Álvarez, director creativo de Mans, competía con Ynes Suelves y el famoso Dominnico por el Who’s on Next (WON) de 2020, galardón que ya tiene en su poder y que le reporta 100 000€ para el desarrollo de un plan de negocio, la inscripción a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y una plaza segura, y sin costes, para participar en la siguiente edición de MBFWM. "¡Estoy en shock, todavía! Estoy muy contento, de verdad que no me lo esperaba. Cuando dijeron mi nombre yo estaba mirando al suelo y de repente... ¡buah! Sentí mucha emoción y mucho orgullo por todo mi equipo", dice.

Vogue no solo entrega el premio, además tutelará y apoyará al diseñador en su andadura, como ya ha hecho con talentos tan relevantes como Marcela Mansergas (2012), Juan Vidal (2013), Maria ke Fisherman (2014), ManéMané (2015), Moisés Nieto (2016), Leandro Cano (2017), Palomo Spain (2018) y Carlota Barrera (2019). "Es muy importante. Eugenia de la Torriente, directora de Vogue, dijo que no me soltarían la mano y ese apoyo es brutal. No es solo el dinero, es que ir de la mano de Vogue es guay sobre todo para la proyección internacional".

Resulta curioso el giro de la revista al premiar, durante tres años consecutivos, a creadores que se han dado a conocer en el sector de la moda masculina. Aunque es preciso destacar que ahora la tendencia más clara de la moda internacional es eliminar barreras, y no solo de género. La ropa de Álvarez la han llevado famosos actores como Eduardo Casanova, Enric Auqer y Josie, concursante de MasterChef Celebrity. Pero son muchas las chicas que adoran sus trajes, como Lola Índigo. Y lo mismo ocurre con las prendas de Barrera y Palomo, hoy la moda no lleva etiquetas. "Yo veía muy complicado que me dieran a mí el premio por eso, porque antes lo tuvieran ellos que también hacen moda de hombre. Me parecía imposible pero han valorado mi sastrería y la imagen de mi firma, dice que cuido mucho la estética, los modelos...".

Mans ha contado con los fabulosos sombreros y tocados de Tolentino.

Jaime Álvarez presentó en julio de 2020 una colección fabulosa, y lo hizo en el marco de la Paris Fashion Week. Este singular creador maneja sus propios códigos y un lenguaje estético que es universal e inclusivo. Es un renovador, un rebelde que ha renovado conceptos como elegancia, masculinidad, sastrería y moda. Tiene un dominio exquisito de las formas y el color, su tijera es certera, su patrón es soberbio y su estilo es una mezcla de corrientes artísticas pero con un toque urbano, cosmopolita y novedoso.

Jaime Álvarez, de Mans, trabaja para conquistar París.

La directora de Vogue destaca el valor del premio en este momento y pone el acento en el talento de los finalistas. "Son tres propuestas absolutamente diferentes y absolutamente originales que nos llenaron de emoción y de propósito en sus presentaciones. Y que nos llenaron de esperanza por el futuro de esta industria". Ella formaba parte de un jurado con profesionales como Giambattista Valli. “Quizás este no sea el mejor momento para expresaros como jóvenes diseñadores, pero creo que después de la tormenta vendrá la calma y se abrirá una nueva página", ha dicho.

En RTVE Digital hemos seguido sus pasos con cariño y para nosotros ha sido siempre Jaime el Conquistador. Lo hemos visitado en su atelier de Madrid y no hemos faltado a sus desfiles, tanto en la MBFWM como en 080 Barcelona Fashion, pasarela en la que le han galardonado tres veces consecutivas con los premios a Mejor Diseñador Emergente y Mejor Colección. Ahora suma el WON, premio de Vogue e Inditex, un paso más para 'conquistar' los territorios del mundo que aun no son suyos.