Nos hemos despedido de la cuarta edición de Maestros de la Costura a lo grande con Ancor como flamante ganador. Pero no lo ha tenido nada fácil porque tanto Lluís como Yelimar y Gabriel se lo han puesto muy difícil hasta el último momento y con estos cuatro finalistas, ha quedado claro que ésta ha sido la edición con más nivel de costura hasta la fecha.

Todos los aprendices se han pasado por RTVE Digital para contarnos la gran experiencia de Maestros de la Costura y en este caso, Yelimar y Gabriel, que se despidieron juntos de la aventura, vuelven a coincidir para repasar esa final tan bonita y emotiva.

Nunca imaginaron replicar unos vestidos de novia de esa magnitud Ambos aprendices han sufrido y luchado durante diez semanas para llegar a la final, y pudieron disfrutar de la prueba estrella del programa que es confeccionar un vestido de novia. Y además, para agrandar la proeza si cabe, resulta que tenían que replicar los vestidos de los jueces. Gabriel el de María Escoté y Yelimar el de Lorenzo Caprile. Una tarea muy complicada que afrontaron de la mejor manera posible. “Me quedo con la espinita de no haberle rendido el homenaje que se merece (a María Escoté) pero estoy muy muy satisfecho” nos confiesa Gabriel. Y por su parte Yelimar, admite que nunca hubiera imaginado realizar algo así: “Fue magnifico y no me imaginaba capaz de hacer eso y no puedo estar más orgullosa de todo lo que he logrado. En mi caso, me tocó el de Caprile y estoy super orgullosa de haber replicado un vestido suyo, fue todo un honor”. 03.59 min ¡Que entre la novia!

Yelimar, de Maestros de la Costura a desfilar en la Madrid Fashion Week Yelimar ha sido una de las concursantes estrella. Por su actitud, por su increíble historia de superación y obviamente por su nivel de costura. Ha sido la aprendiz que más ha impactado a la audiencia y por supuesto, se ha dado cuenta: “No me esperaba tener tanta repercusión en redes sociales, he tenido una recepción tan preciosa y tan bonita y me han llegado tantos mensajes que no puedo estar más agradecida. El hecho de poder dar un mensaje a la sociedad de no quedarme con la parte de victima sino de salir adelante y demostrar que llevo una vida normal. Sí que es verdad que tengo una discapacidad pero que a pesar de ello sigo adelante. Ha sido increíble todo el amor que me han dado”. “"Sigue caminando porque tienes un futuro maravilloso por delante" ��¡Yelimar, te queremos mucho! #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/NRbAdoBkI5“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2021 Además, ha raíz de su paso por el programa, Yelimar desfilará para a firma Ángel Schlesser en la 73ª edición de MBFW Madrid y vuelve así a las pasarelas: “Estoy super contenta, volver a desfilar y nada más y nada menos que en la Mercedes Benz Fashion Week. Simplemente es increíble todo lo que me está pasando. Estuvimos en el taller de Ángel Schlesser y a partir de ahí surgió esta oportunidad. Me lo ofrecieron y por supuesto que yo estoy súper encantadísima. Estaremos desfilando allí y espero que vaya excelente”. Yelimar, de 'Maestros de la costura', desfilará en Madrid Fashion Week: "Es increíble todo lo que me está pasando". RAFAEL MUÑOZ(@munoz_rafa)

Gabriel: “Ha día de hoy, le pondría límites a Caprile” Gabriel también ha sido uno de los aprendices más destacados y ha sufrido mucho hasta llegar hasta la final. De hecho, se ha comido más de una bronca de Caprile y ahora que ya ha pasado tiempo, asegura que lo encajaría de otra manera: “Me arrepiento de no haberme defendido, a día de hoy, lo haría de otra manera y no le permitiría ni a él ni a nadie que se dirigiese así en absoluto. Me da exactamente igual que se llame Caprile o Juan Carlos, no creo que nadie le tenga que hablar así a otra persona. 03.00 min Caprile entrega un mandil negro a Gabriel

Maestros de la Costura, la mejor formación posible Ambos aprendices han aguantado anda más y nada menos que diez semanas en el concurso y son más de dos meses que dan para mucho. Por supuesto, han crecido como personas y ha crecido su nivel de costura a pasos agigantados y así lo reconocen. “Es un ejercicio de planificación y de gestión de la frustración. Para mí ha sido un aprendizaje brutal lógicamente. Y he aprendido mucho de costura y también de compañeros como Javi o Yelimar” reconoce Gabriel. Por su parte, Yelimar está agradecida por haberle dedicado tanto tiempo a la costura: “En mi caso particular he visto una evolución significativa de como fue el primer programa a como terminé la temporada. Noté muchísimo la evolución y la verdad que me ha encantado porque tuve la oportunidad grandiosa de dedicarme durante diez semanas plenamente a la costura y eso ha sido lo que me ha permitido evolucionar”. “Pues sí, Gabriel. En este momento, solo podemos aplaudir ������������#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/H9aldibJEo“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2021