¡El baby boom de 2020 entre los famosos no nos da tregua! Después de que Chiara Ferragni diera la bienvenida a Vittoria, ahora es el turno de Paula Echevarría. La actriz está a punto de dar a luz a su segundo hijo, Miguel Jr, el primero en común con su actual pareja, el exfutbolista del Málaga, Miguel Torres. El 23 de septiembre del año pasado anunció que estaba embarzada y, desde entonces, ha dado rienda suelta a su faceta de influencer convirtiendo su feed de Instagram en un escaparate premamá. Sus casi 3 millones y medio de fieles seguidores han sido testigos de cómo esa barriga ha ido creciendo con el paso de las semanas. A la espera del gran día, repasamos los nueve meses de embarazo Paula Echevarría en 9 fotos.

"Acepto que soy una embarazada que engorda . Me cuesta secarme los pies y las botas cerradas ¡hace rato que dejaron de existir!", confiesa. En su anterior embarazo llegó a sumar 21 kilos. Aunque no le preocuopa demasiado, esta vez la actriz intenta cuidarse con entrenamientos específicos y una dieta saludable.

Además de actriz, estamos acostumbrados a ver a Paula Echevarría como una auténtica it-girl. Sus fotos de looks diarios son un must en Instagram. A partir del 9 de noviembre, la barriga incipiente se convirtió en la protagonista de sus clásicas instantáneas con fondo blanco.

Al pie del cañón

La actriz e influencer no ha parado en estos últimos meses. El embarazo no ha frenado su habitual ajetreada agenda, que ha estado tan ocupada como siempre entre shootings y otros compromisos. "Estoy fenomenal. Me encuentro igual de bien o mejor que a los 30 y con la misma energía. No tengo ningún tipo de molestia", reconoció en una entrevista reciente para la revista Instyle.