El 23 de marzo de 2021 ya es una fecha grabada en el calendario para Chiara Ferragni y Fedez. La influencer y el rapero, que forman parte de la larga lista de padres famosos de los llamados Corona Boomers, acaban de dar la bienenida a su segunda hija. El nombre elegido ha sido toda una incógnita durante todos estos meses de embarazo. Aunque ambos han ido dando pistas a sus seguidores, la pareja ha conseguido mantener el secreto y la expectación y no ha desvelado el misterio hasta el último momento. "La nuestra Vittoria", escribe Ferragni en su última publicación de Instagram junto a una foto de la pequeña para dar la feliz noticia.

¡La imagen no puede ser más tierna! Vittoria mira a sus padres con los ojos bien abiertos mientras agarra el dedo de Fedez. Lo cierto es que no sabríamos a quién ponerle el babero primero. La influencer también ha publicado un vídeo de su esposo con la recién nacida en brazos. El rapero, muy emocionado, no puede contener las lágrimas al tiempo que mira al bebé. ¡Para morirse de amor!

00.22 min Fedez se emociona con Vittoria en brazos y Leo espera impaciente la llegada de su hermana

Leo es, a partir de hoy, el hermano mayor de Vittoria. El pequeño de tres años, que todavía no conoce al nuevo miembro de la familia, espera con ansias y "con mucho amor" que llegue ese momento. ¡Ya estamos deseando ver a los hermanos juntos por primera vez!

Chiara Ferragni, que acumula ya casi 23 millones de seguidores en Instagram, compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo el pasado mes de octubre y, desde entonces, sus redes sociales se ha convertido en un escaparate premamá. A la influencer italiana le encanta presumir de tripita y también de familia feliz. Pronto veremos a Vittoria unirse a los tiernos posados familiares que estamos acostumbrados a ver en su cuenta.

Uno de los divertidos posados familiares en el cumpleaños de Leo INSTAGRAM

