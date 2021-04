"Gracias a todos por seguir ahí", dice Manuel García Madrid. Estas seis palabras encierran mucho significado en estos tiempos, por varios motivos, claro, pero nos quedaremos con el hecho de estar, de permanecer, de seguir adelante, de sobrevivir y... de ganar. El 8 de abril arranca la 73ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y lo hace otra vez con calendario híbrido: desfiles presenciales, performances, vídeos, sobre todo vídeos. Es lo que encontramos en el apartado OFF, en el está García Madrid. Semanas antes recibe a RTVE Digital, lo hace en su casa, reconvertida ahora en showroom.

De los percheros cuelga su nueva colección, compuesta por 60 piezas que se convierten en 12 looks. Es un trabajo maduro, elegante y recio, pero tiene con golpes de excentricidad y fantasía, algo que Manuel sabe hacer muy bien, con un barroco moderno muy controlado. Vemos trajes de chaqueta cruzada con seis botones, sus ya famosos trajes sastre con detalles deportivos y otros de pata de gallo, chaquetones oversize en algodón, camisas de bolsillos plastrón y otras con rayas verticales, larguísimos abrigos de cashmere y lanas frías, cazadoras XL reversibles...

El actor Borja Maestre presta su imagen a la casa García Madrid. Dominik Valvo

La silueta es amplia, y cómoda, como lo es la bandera de tejidos. Y los colores acompañan. Destacan los de la tierra, los de su tierra, Jaén: ocres, rojos tierra de calar, grises olivo, blancos de blanquizar. No falta su adorado azul marino, su básico de siempre, pero en esta ocasión tiene que rivalizar con el negro, algo inusual. "No suelo utilizar negro pero creo empecé a pensar en él durante el confinamiento. Lo uso para describir ese momento pero luego los otros tonos son luminosos, cuando ves la luz al final del túnel". Las texturas son especiales, y funcionan muy bien en solitario, o en total looks, y en los contrastes atrevidos, como vemos en las prendas más rompedoras de la colección. ¿Lino en invierno? Por qué no. En la moda no hay límites.

Los actores Borja Maestre y Adrián Casini. Dominik Valvo

Hay una primera tarde tranquila que conecta con su infancia, los colores del campo, con "lo imperfecto y la naturalidad". La segunda es harina de otro costal. "Al final me vine arriba", dice y muestra un potente traje de sarga en rosa palo que combina con una gabardina de lana fría en tono buganvilla. Y presume de un traje verde piscina con una gabardina verde pato. "En esta colección he querido experimentar e ir más allá, jugar con los tejidos y romper con las estaciones de invierno y verano", reconoce.

García Madrid, otoño e invierno 2021/22 R.Muñoz

García Madrid, otoño e invierno 2021/22 R.Muñoz

En los percheros llama la atención 'algo' parecido a una bolsa de la compra, como las del carrefour. Lo es, y no lo es. Manuel lo explica. "Durante el confinamiento al único sitio que iba era al supermercado y por eso he hecho esta bolsa de tela, que se desmonta y se convierte en una camiseta. Una bolsa de Carrefour hecha con una tela de lujo", revela entre risas. ¿Sostenibilidad? ¿Aprovechamiento máximo de los tejidos? ¿Reciclaje? ¿Diversión? .... ¿O todo junto?

Poncho de alpaca baby de bajo lizo de García Madrid y AyF tejedores. Dominik Valvo

Y su apuesta es la innovación pero también el oficio y las tradiciones. En este trabajo hay un enorme amor a la artesanía, la de verdad. Vemos una manta que es a la vez un poncho de alpaca baby de bajo lizo, una pieza que ha hecho con la ayuda de AyF tejedores, que trabajan con sus telares en la Sierra de Segura, en Orcera, Jaén. Una empresa familiar que recibió el Premio Nacional de Artesanía en 2020. Pero no es la única coloración, y de lo tradicional pasamos a lo digital y las redes sociales, donde encontramos a Miss Beige, el alter ego de Ana Esmith, que es toda una celebridad. "Es luchadora, guerrillera, independiente, ¡es como nosotros!", dice el sastre. "Me gusta mucho su humor, su reivindicación y su compromiso sin violencia". Junto a ella, los actores Borja Maestre y Adrián Casini. Todos son grandes amigos de la casa.

Dominik Valvo

En este año hemos pasado por varias crisis, económicas y existenciales. Y quizá haya sido buen momento para reflexionar y mirar con otros ojos. García Madrid lo ha hecho y ha decidido cambiar todo lo que no le gusta. "Al final te come la vorágine de los calendarios y las pasarelas. La idea de hacer dos colecciones al año se cuestiona en tiempos de pandemia. Y ademas, hay cosas del sector de la moda que no me encajaban, como esos tiempos establecidos y los egos. ¡Y si va a seguir así yo prefiero no seguir en esto!".