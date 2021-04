Miguel Bosé vuelve a ser noticia, y lo grande. Sigue dando titulares y sigue creando polémica con sus comentarios y afirmaciones. Pero ahora ha sorprendido además compartiendo una foto en su nueva cuenta de Instagram. Es una imagen de sus cuatro hijos juntos en la pirámide del Sol de Teotihuacán. Son los hijos del cantante y su expareja, Nacho Palau, y justo lo hace cuando se habla de acercamiento entre ellos. "Una mañana de arqueología con mis cuatros amores. Teotihuacán y aquí señalanado la pirámide del Sol. Historias apasionantes", escribe junto a esta fotografía tan inesperada. Un gesto que llega cuando se habla de él en las redes sociales por la entrevista con Jordi Évole.

Los cuatro hijos de Miguel Bosé y Nacho Palau en Teotihuacán. RTVE

La entrevista se grabó en Ciudad de México donde vive el artista con sus hijos tras la ruptura con el escultor Nacho Palau. Atrás quedan veinte años de relación y la situación es tan tensa y complicada que le hizo perder por completo la voz. "Cuando se pierde la admiración por la persona con la que estás, cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas; cuando aguantas, todo eso se envenena y cuando estalla, estalla mal y empiezan los problemas serios. El primer problema gordo que yo tuve fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a tener cero voz", confiesa.

También habla de sus años salvajes "de drogas, sexo a lo bestia, tabaco, sustancias, hampa” que comenzaron a finales de los ochenta y se prolongaron por décadas. "Consumía a diario, hasta dos gramos de cocaína", confiesa. Pero lo dejó de un día para otro y de manera radical. “Todo el mismo día y al mismo tiempo, subiendo unas escaleras a un escenario, dije ¡se acabó! Las fuerzas que a uno le hacen tomar estas decisiones tan radicales solo vienen de dentro”, dice. Y ha remarcado que se desenganchó cuando sus hijos ya habían nacido por lo que tenía nuevas responsabilidades que atender.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista es cuando habla de su madre. El cantante se muestra rotundo y dice que su madre no murió de coronavirus, que fue sedada hasta la muerte siguiendo los protocolos sanitarios que había en el inicio de la pandemia, cuando la gente mayor no era la prioridad. “A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, daba igual quién fuera. No te la dejaban sacar, no podías ir a visitarla".

La actriz italiana murió el 23 de marzo de 2020 en el Hospital General de Segovia pero no de coronavirus, como se dijo. “Mi madre no tenía coronavirus. Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya". Poco más revela Bosé, dispuesto a zanjar el tema. “Esa es otra historia de la que no quiero hablar aquí porque sería interminable y sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre en ese momento”. Dice que sí pudo despedirse por teléfono aunque “nunca pensé que la iba a perder, la verdad”.

Bosé vuelve a tener redes sociales desde el 3 de abril de 2021. Las cerró en agosto del año pasado y además llevaba meses sin hacer declaraciones. Todo después de protagonizar una cadena de polémicas por sus cuestionables declaraciones sobre el coronavirus y su apoyo a las teorías conspiratorias en torno a la pandemia, "la gran mentira de los gobiernos", palabras que levantaron ampollas en una España confinada y con miles de muertos. "Por aquel entonces habían saltado los protocolos absurdos estos de la OMS y se había publicado un vídeo en el que una doctora explicaba los protocolos a seguir y cuáles eran las prioridades. Ahí contaba que la gente mayor no iba a ser la prioridad”.