Parece que poco a poco las aguas se van calmando para Sara Carbonero, quien después de su ruptura con Iker Casillas y su paso por quirófano en febrero, volvió a las ondas de radio para continuar su trabajo como periodista. En estos meses, Sara Carbonero ha entrevistado a estrellas de la cultura como Dani Rovira, India Martínez o Cayetana Guillén Cuervo. Su última invitada, Sara Sálamo, ha compartido su lado más personal y ha revelado qué quería ser de mayor.

Sara Sálamo frente a Sara Carbonero

"Sencilla y directa". Así define Sara Carbonero a Sara Sálamo, su última invitada en Que siga el baile, el programa de radio de la periodista deportiva donde entrevista a personalidades del deporte y la cultura. Sara Sálamo ha visitado los estudios de Radio Marca para contar cómo es su día a día, qué quería ser de mayor o los próximos proyectos que está preparando.

Sara Sálamo y Sara Carbonero, frente a frente Sara Sálamo y Sara Carbonero en 'Que siga el baile'

La actriz canaria ha conseguido hacerse un hueco en el mundo del cine español y ya ha trabajado con grandes artistas de renombre como Maribel Verdú, con quien comparte cartel en El año de la furia, o Santiago Segura y Leo Harlem, dos cómicos con los que ha probado el sabor de la comedia en Todos al tren: Destino Asturias, una película que está en fase de producción aún.

"Infancia, animales y planeta son mis tres pilares", confiesa Sara Sálamo a Sara Carbonero. Fue el motivo para dedicarse a algo diferente de lo que quería entonces: ser francotiradora. Se ha convertido en su modo de vida el respeto hacia los animales y el planeta y lanza la idea de que MasterChef haga una edición vegana: "Veo un animal muerto y no me lo como, quiero besarlo", afirma la joven artista. Y para corroborar su viisón del mundo, nos invita a pensar que cuidar del planeta es como cuidar de un hogar: "Para estar a gusto en casa, debes tenerla limpia. Pasa lo mismo con nuestro planeta, es la herencia de nuestros hijos", zanja.

Sara Sálamo, feliz de ser actriz y tener su propia familia La actriz es prácticamente una eco-activista

Sara Sálamo no solo es actriz, también es madre y escritora, pero sobre todo, es humana y tiene miedos, como todo el mundo: "Soy la persona más cobarde que conozco. La pandemia me tiene muy asustada. Vivo en una burbuja y, por ejemplo, a mi hijo de cuatro meses sólo le conocen mis padres y una amiga. Soy muy hipocondriaca y tengo mucho miedo al virus", dice con rotundidad.

Pese a todo, Sara sabe disfrutar de los pequeños momentos y es toda una inspiración para sus hijos, aunque la maternidad no siempre fue un cuento de hadas para ella, ya que sufrió en sus propias carnes la depresión posparto: "Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad", afirma.

Las dos Saras del Real Madrid se ven las caras

¿Y qué decir de sus sueños? Aunque Sara Sálamo se encuentra en uno de los momentos más increíbles y dulces de su vida disfrutando de su profesión y formando una familia al lado de Isco, ha confesado que todavía le quedan muchas cosas por hacer en la vida, como perderse entre las tierras cubanas con tan solo una mochila a sus espaldas o emular a Frida.

Más noticias de actualidad y famosos, en Corazón y tendencias