Hace unos días, Taylor Swift se colocaba en lo alto de la conversación social de medio mundo. El motivo no fue otro que un comentario misógino que apareció en Ginny & Georgia, la nueva serie de Netflix. La frase de la polémica fue la siguiente: “¿Por qué te importa? Pasas de los hombres más rápido que Taylor Swift”. Et voilà, usuarios de ambos hemisferios alzaron la voz en la semana de la mujer para denunciar una situación que parece que hay quien sigue normalizando y defendiendo.

“Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you �� Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp“