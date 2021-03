Ya te lo avisamos en su momento, pero ahora que echamos la vista atrás, lo confirmamos: el programa especial 8M en Playz nos dejó un sabor de boca increíble. Y no es para menos. Tras casi dos horas de directo en Twitch, iconos de la casa como Alba Reche, Belén Aguilera, Queen Mary, Irene Ferreiro, Alejandra Martínez de Miguel, Desirée Vila, Hurona Rolera, Isabel Ibáñez y Victoria Tejera no dudaron en sorprender a todos los usuarios que quisieron ser partícipes de este auténtico GRL PWR en redes. ¿Te lo perdiste? ¿No pudiste ver a todas las invitadas? Pues atento, porque te dejamos el completo y desgranamos lo más destacadi de cada entrevista.

Precisamente, en su tema " Republicanas " tiene fragmentos con frases tales como "No quiero que pienses que valgo menos por esto" o "Cuando sale la luna, las princesas se irán a la cama". ¿ Nos siguen educando en la teoría de que las mujeres deben ser princesas ? ¿A ella le han educado así? No te pierdas su respuesta y, sobre todo, la interpretación que nos dejó de este canto al feminismo convertida en canción.

Alba Reche fue la encargada de abrir el directo especial 8M . Cargada de ilusión, la exconcursante de Operación Triunfo comenzaba dejando claras cuáles han sido sus referents a lo larga de su corta pero exitosa carrera: "Primero mi familia, porque la tengo llena de mujeres. Todas mis tías, mi abuela, mi madre... que son las que me han criado. A nivel musical te diría Rozalén o Rocío Durcal , que me la ponía muchísimo mi abu de pequeña", indicaba en Twitch.

¿A qué retos se enfrenta el feminismo en el mundo de los videojuegos? ¿Sufrimos machismo dentro de este sector? Para hablar sobre ello, Hurona Rolera visitó Playz y nos contó su experiencia como gamer : "Yo era tal y como era yo, pero en cuanto vi que mis seguidores me hacían cierto tipo de peticiones, empecé a decir no". ¿ Faltan más figuras femeninas en las que podamos fijarnos ? ¿Qué consejo le daría a una mujer que quiere empezar a stremear?

Queen Mary es todo un referente en el mundo del freestyle. Es host en la Red Bull, así que su figura es una de las más reconocidas dentro del panorama. ¿Cómo empezó en las batallas de gallos? ¿Fueron fáciles sus inicios?: " Comencé en 2006 a ver batallas , pero siempre quise hacer formatos relacionados con el hiphop en general, porque me gustaba mucho y tenía muchos amigos en grupos de rap. Entonces me apetecía darles más importancia".

Desde Playz también quisimos hacer hincapié en la lucha que siguen manteniendo todas aquellas mujeres científicas que abogan por demostrar que, poco a poco, el porcentaje de presencia entre las carreras técnicas es cada vez mayor. "Me puse a investigar y quise buscar la lista de científicos más importantes del mundo, y me salió una lista repleta de hombres. Tuve que añadir la palabra mujeres en el buscador para que salieran, pero su trabajo no es menos importante". Así nos lo contaron Isabel Ibáñez y Victoria Tejera, estudiantes que forman parte del proyecto universitario STAR.

Desirée Vila es deportista paralímpica y se está preparando para competir en Tokio 2021. Sabe mejor que nadie lo que es aguantar las exigencias de un mundo competitivo y exigente, así que nadie mejor que ella para contarnos su experiencia. ¿Qué obstáculos ha tenido que superar para llegar hasta donde está? ¿Las mujeres siguen siendo más cuestionadas que los hombres dentro de su disciplina? Así nos lo contó durante su entrevista.

Y como colofón a este especial de mujeres, Alejandra Martínez de Miguel cerró el directo como se merecían todas las invitadas que acudieron a él: con una poesía feminista que en su momento dio la vuelta al mundo, pero que quiso rescatar para dejar claro lo fácil que es hacer canciones con letras que no menosprecien a la mujer y dejen a un lado el machismo que en multitud de ocasiones llevan intrínseco.