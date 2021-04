Tiene solo 19 años, pero Irene Ferreiro se ha convertido en todo un icono de la generación zeta. Desde que dio vida a Cris en la adaptación española de Skam, la actriz no ha dejado de aumentar su influencia entre los más de 300.000 seguidores con los que cuenta en su perfil de Instagram. Tras finalizar el rodaje de la serie que la dio a conocer en toda la geografía española, Irene muestra orgullosa su primer libro. Voces que se ahogan en el silencio es el título de su ópera prima, pero también toda una declaración de intenciones ante el potente mensaje que se esconde en su interior.

"Me pone muy nerviosa hablar de esto porque es la primera vez que lo cuento y es turbio. Estoy temblando. Es mi poema favorito porque es el que más me costó escribir y es desde el punto de vista de un pavo que abusó de mí sexualmente. No sabía cómo contarlo y era algo que yo quería tener en Voces, y no quería contar cómo me sentía yo. Ni siquiera pensar en ello. Así que se me ocurrió contarlo desde su perspectiva y salió eso". Con su testimonio, la actriz recitaba el escrito que más hondo caló en ella tras escribirlo de su puño y letra.

"Ahora me siento muy cómoda con cómo soy"

Voces que se ahogan en el silencio es el relato de un proceso de duelo que finaliza con el encuentro con uno mismo, pero también un canto a la libertad que aboga por defender que pasar por una época oscura en tu vida no debe ser un tabú y, ni mucho menos, ir al psicólogo para salir adelante. "Yo escribo desde siempre porque mi madre es escritora y junto a mi psicóloga, siempre me han ayudado a desahogarme a través de la escritura. En concreto, los textos de este libro van de 2016 a 2019, y como la mitad más o menos los escribí sin saber que nadie los iba a leer, así que no había ninguna motivación. Realmente, sí que se nota que hago un viaje en los capítulos del libro, aunque al principio yo escribía sobre todo cuando estaba mal. Así que todos los textos eran en plan “me voy a cortar las venas en cualquier momento”, pero luego ya van tomando más poderío y demuestran el trayecto que hice en esos años".

"Recuerdo que era una persona súper insegura con mi forma de ser. Ahora por ejemplo, me siento muy cómoda con cómo soy. Pero algo que me da muchísimo miedo es la soledad, aunque no en el sentido romántico de “oh, me voy a morir sola" o "no voy a encontrar el amor de mi vida”. Hablo de sola en el sentido de no sentirme apoyada por la gente que me importa de verdad", afirma la intérprete.

No supera la veintena, pero Irene confiesa haber pasado por una época "turbulenta" donde un acontecimiento marcó un antes y un después en su vida: "Cuando me di cuenta de que nunca puedes tener el control de las cosas fue en 2017, cuando murió mi mejor amiga. Ahí con muchísima terapia y apoyo por parte de mi gente me di cuenta de que tienes que aprovechar cada momento y recibir lo que te venga en lugar de estar pensando en el futuro. Eso lo único que hace es alimentar la ansiedad y no te sirve para nada".