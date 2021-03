Aitana ha querido felicitar a todas las mujeres como solo ella y las de su gremio saben, en forma de canción. "Ni una más" es su particular aportación al Día Internacional de la Mujer. Ayer nos dió un pequeño adelanto a través de Instagram, pero la artista asegura que lleva un tiempo preparando este temazo y que espera poder lanzarlo muy pronto.

No solo este nuevo tema, Aitana, como mujer zeta que es, ha estado muy implicada con el movimiento este 8 de marzo. A través de stories la joven cantante ha compartido consignas, pancartas y frases con las que se siente identificada y a las que ha querido dar voz. Este adelanto no viene acompañado de ninguna imagen, ni promoción. Es solo un minuto de audio, pero que llega en el momento justo. "Ni una más va a permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones", dice la estrofa que hemos podido escuchar mientras de fondo oímos el ruido de las manifestaciones que este año, por la situación excepcional que trae consigo la pandemia, no hemos podido celebrar.

"Ni una más... llevo un tiempo preparando esta canción, esto solo es una maqueta. Espero pronto la podáis escuchar entera y terminada #NiUnaMás", dice Aitana en su Instagram. Aunque aún no está terminada y solo son algunos acordes de su próxima canción, por el título entendemos que estará dedicada a todas las mujeres que sufren violencia de género. Sus amistades dentro del mundillo, como Danna Paola o Morat, ya han comentado en la publicación de Aitana, que suma más de 600.000 reproducciones.

Esta sorpresa de Aitana llega justo después de arrasar en su actuación durante unos Premios Goya atípicos. La barcelonesa cantó el tema "Happy Days Are Here Again" , toda una declaración de intenciones y de esperanza. Si aún no la has visto, debes hacerlo.