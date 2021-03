El comentario misógino de Netflix sobre Taylor Swift del que todo el mundo habla

La nueva serie de Netflix Ginny & Georgia, estrenada el 24 de febrero, hizo una "broma" de muy mal gusto sobre la cantante estadounidense que despertó la ira en Twitter haciendo tendencia mundial el hastag "Respect Taylor Swift". ¿Cuál ha sido exactamente la frase de la polémica? La serie cuenta la historia Ginny Miller, una joven de 15 años que es más madura que su madre de 30, Georgia, en una ciudad de Nueva Inglaterra. En uno de los capítulos, vemos a Ginny diciéndole a Georgia en diferentes ocasiones: “¿Por qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift" y "Taylor Swift hizo toda una carrera con sus ex".

“�� | “RESPECT TAYLOR SWIFT” is currently the 8th trending topic after Netflix made ‘jokes’ about her in two of their original series. pic.twitter.com/pUn4NBMjsh “

Ante estas palabras, los fans enseguida saltaron en defensa de la artista, dejando ver que este tipo de faltas de respeto no se pueden tolerar. Además, aprovecharon el momento para recordar situaciones en las que la cantante critica la cultura misógina. Sin ir más lejos, empezaron a circular por las redes escenas de su documental “Miss América”.

No es la primera vez que la cantante se enfrenta a este tipo de comentarios sexistas. La sociedad estadounidense siempre se ha creído con la potestad de juzgar su vida amororosa. Ya sea en programas de televisión, revistas, entregas de premios o incluso en forma de memes en referencia a su música en la que cuenta sus historias de desamor.

Como era de esperar, la legión de seguidores que la cantante tiene en todo el mundo actuó en consecuencia. Swift recibió un gran apoyo de personas que no estaban dispuestas a tolerar lo sucedido en el programa 'Ginny & Georgia'. Las críticas hacía Netflix y su nueva serie se cuentan ya por miles. Un usuario escribió: “¿Avergonzar a las mujeres en 2021? divertido porque nunca veo nada como esto sobre los hombres. RESPETE A TAYLOR SWIFT ". Otro afirmó: “2021 y la gente aún tiene que saber que ser sexista nunca será una broma. RESPETE A TAYLOR SWIFT "

Otro concluyó: “ESTAMOS EN EL SIGLO XXI, ES HORA DE QUE TODOS ENTIENDAN QUE UNA MUJER PUEDE HACER LO QUE QUIERA Y ESO NO LE DA EL DERECHO DE JUZGARLA".

“shaming women in 2021? funny bc i never see anything like this about men. RESPECT TAYLOR SWIFT. pic.twitter.com/PSoxbPGX0O “

“WE ARE IN THE 21st CENTURY, IT IS TIME THAT WE ALL UNDERSTAND THAT A WOMAN CAN DO WHATEVER SHE WANTS AND THAT DOESNT GIVE YOU THE RIGHT TO SHAME HER.



RESPECT TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/sqKmPMSzRL“