Camaleónica, enérgica, amante del teatro y cada vez más de su profesión, así se confiesa la actriz Amaia Salamanca, que debutó como intérprete hace ya 14 años. Su primer papel en televisión fue en la serie de adolescentes SMS. Su gran popularidad la alcanzó dando vida a Catalina en Sin Tetas no hay Paraíso, y poco después estrenó en RTVE No estás sola Sara. De todos los papeles que ha interpretado, el más impactante fue dando vida a la Reina Letizia en la mini serie Felipe y Letizia, debido a su gran parecido.

La actriz es consciente de lo rápido que ha pasado el tiempo: “Me hace gracia porque me veo que ya he entrado en otra generación, antes era como de las jóvenes y de repente ya soy de la generación de las mayores. Ya me ha tocado el cambio generacional y ya está. Yo siempre he ido disfrutando paso a paso y espero seguir de esta manera el resto de vida que me queda”.

Amaia acaba de cumplir 35 años, y disfruta de un buen momento tanto personal como profesional. Tiene una relación estable con el empresario Rosauro Varo con el que tienen tres hijos: Olivia, Nacho y Mateo. La familia decidió dejar Madrid e instalarse en Marbella. Amaia se ha mostrado siempre muy discreta con las cámaras y mantener a sus hijos alejados de los objetivos de la prensa. Es consciente que ha vivido muy deprisa y que no se arrepiente de nada.

La hemos visto tanto en cine como en series de televisión, aunque ella confiesa que lo que más le gusta es subirse al escenario y sentir al público cerca. Su debut en el teatro fue con La Marquesa de O, y es sobre las tablas el lugar del que guarda sus mejores recuerdos: “Mi dedicación y mi profesión es la de interpretar, ser actriz. He hecho teatro en Mérida, que para mí ha sido casi el mejor recuerdo que tengo dentro del mundo de la interpretación”.

Una de las grandes pasiones de Amaia es el deporte . Es de las que adora ir al gimnasio y sudar la gota gorda. Lo que pocos saben es que despuntó como campeona de atletismo: “Cuando era más pequeña, hacía atletismo y siempre he estado muy vinculada al deporte, me ha gustado. Me cambia el humor, es verdad que soy un poco perezosa a la hora de comenzar a hacer deporte, pero, una vez terminas, te sientes muchísimo mejor”.

Adora los cambios radicales de look

Amaia nos tiene acostumbrados a verla con looks muy cuidados y siempre impecable, su piel impoluta y perfectamente maquillada y cambios de looks inesperados: “Los cambios me encantan, siempre voy cambiando mucho de look y, sobre todo, siempre tiene que ver más con mi profesión y los personajes que interpreto. Ahora estoy morena, antes rubio, decolorado también. A mi pelo es verdad que le he metido mucho tute y que por eso más que nunca es cuando hay que cuidarlo e hidratarlo porque, si no, se empiezan a romper las puntas y se empieza el pelo a estropear”. Ahora toca llevar el pelo moreno como embajadora de una firma de belleza y nos confiesa divertida que ella fue la primera sorprendida en ser elegida, precisamente, por su cabello: "Nunca lo hubiera pensado porque, por mi tipo de pelo, que es más bien fino, y en los anuncios estamos acostumbrados a ver pelazo, nunca pensé que fueran a contar conmigo”

Siempre luce un estilo impecable, y aunque ella no lo considere, es de esas personas que inspiran con su estilo y sus looks: “Nunca he sido una gran entendida del mundo de la moda. A mí me gusta ir muy cómoda y sentirme a gusto. Para las alfombras rojas, siempre me gusta ir más elegante y arriesgar un poco más porque sabes que es un momento especial. Pero en el día a día soy una persona a la que le gusta ir cómoda. Ahora tiendo mucho a llevar deportivas o botas en invierno, unos vaqueros o sudaderas”.