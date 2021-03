Fernando Valdivielso es uno de los actores de moda del cine español. Está nominado al Goya al Mejor actor revelación por su papel en No Matarás, cinta en la que también se ha reconocido el trabajo de sus compañeros de reparto Mario Casas, nominado como mejor actor protagonista, y Milena Smit nominada como mejor actriz revelación y nueva chica Almodovar.

No para de trabajar y de enlazar un proyecto con otro. Fernando tienen muy claro su secreto: “Cuando necesitan un malo me llaman siempre”. Su físico de tipo duro le ayuda a crear personajes complicados, pero lo que hace que su carrera tenga cada vez más proyección es su manera de trabajar: “He hecho teatro, cine y televisión. Cada medio tiene sus tiempos y es importante adaptarte a ellos. Si te adaptas, no te quejas, no vas con ego, no das la lata pues te vuelven a llamar”.

Su primera nominación en los Goya En Flash Moda hemos estado con el actor de moda y hemos podido comprobar sus nervios. Es la primera vez que se enfrenta a la alfombra roja de la gran cita del cine español, una gala atípica para todos, pero muy especial para él ya que es su primera vez: “Es todo bastante extraño, pero espero que vaya todo muy bien, que lo pasemos estupendamente y que sea muy muy emocionante”. Sin duda una ocasión que no vamos a olvidar nunca. Nos confiesa que no se esperaba para nada esta nominación y que se enteró de ella estando muy bien acompañado: “Estaba en un bar con mi agente cuando de repente dijeron mi nombre que estaba nominado. Nos pusimos a gritar, a saltar, la camarera nos miraba pensando que estábamos locos. Todo lo que me está pasando es muy emocionante porque son muchos años de trabajo y mucho tiempo dedicado a mi profesión”.