Álvaro Cervantes cuenta las horas para saber si es el ganador al mejor actor de reparto por su papel en Adú, película dirigida por Salvador Calvo, y que acumula 13 nominaciones en los Premios Goya 2021, una edición llena de presencia femenina en las nominaciones.

No es la primera vez que Álvaro Cervantes pisa la alfombra roja de los Goya que tanta repercusión mediática tiene. El actor ya estuvo nominado como mejor actor revelación por El Juego del ahorcado hace 13 años: “Todas las nominaciones son especiales. La primera vez estaba muy nervioso y volver a estarlo me demuestra el cariño de la academia y estar nominado junto a mis compañeros Juan Diego Botto, Sergi López y Alberto San Juan, es un lujo”.

Con una actitud positiva y dispuesto a divertirse porque la ocasión bien lo merece : “Ya bastante distinto es todo como para estar en mi casa con un esmoquin clásico”. El actor nos cuenta que le propusieron algunas piezas de Ferragamo y de una quedó literalmente atrapado, ya que no sólo la vio apropiada para la gala de esta noche, sino que la luciría en otras ocasiones.

Sobre su estilismo para esta noche, el actor nos da pistas que hacen que no nos lo podamos perder: “Voy a ir vestido de Ferragamo. Voy de un color muy especial que nunca me había vestido así. Ahí lo dejo.”.

La gala de este año es muy especial y Álvaro Cervantes promete no dejarnos indiferentes . Verá el evento desde su casa, junto a los suyos. Los nervios serán los mismos y nos promete disfrutar del evento pese a las circunstancias , pues la gran fiesta del cine español siempre debe celebrarse, de una manera u otra.

“Voy vestido de un color especial que no me había vestido nunca así”

Este año esmoquin y manta

Divertido nos confiesa que lo que realmente le preocupa de esta noche es que no le enfoquen los pies: “Los pies espero que no se me vean porque aspiro a ver la gala con mi esmoquin y en pantuflas por primera vez en mi vida, pero voy a estar muy elegante. Con pantuflas en mi sofá”.

Su personaje en la película Adú le ha valido la segunda nominación, pero Álvaro es de esos actores que desde muy joven no ha parado de trabajar, en breve comienza en Lanzarote la grabación de una producción internacional y acaba de estrenar película en una plataforma digital.