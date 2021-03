Naty Abascal es una de las personas más reconocidas en el sector de la moda internacional, ha trabajado con Woody Allen, Richard Avedon o Mario Testino. Ha sido la musa de grandes diseñadores, como Oscar de la Renta, Valentino Garavani o Emanuel Ungaro. Nos presenta en exclusiva su nuevo libro, en el que recoge las anécdotas y vivencias en el mundo de la moda: “La eterna musa que inspira a los diseñadores de moda”, en el que rinde homenaje a las distintas etapas de su carrera.

Solo ha concedido dos entrevistas en nuestro país, y una de ellas ha sido a Jesús María Montes-Fernandez, director de Flash Moda. Un libro en homenaje a la carrera de Naty Abascal.

¿Qué encontramos en este libro? Vamos a encontrar toda mi experiencia que he tenido durante estos años de la moda. Y una montaña de recuerdos. Una cantidad de trajes increíbles. Todos los amigos míos que he conocido. Y todo lo que ellos me han podido enseñar. Un libro que es una realidad gracias a Eugenio López y al Museo Jumex de Arte Contemporáneo de México donde fueron expuestos todos sus trajes.

¿Qué significa este libro para ti? Es un libro muy especial porque confluyen ambas cosas, la vida personal y la vida profesional en él. Yo tuve la suerte de que Nueva York, en la época que yo vivía se hacía mucha vida social, hacías amigos, salíamos, íbamos a las galerías, a las fiestas con los diseñadores. Siempre había un plan, teatro, ópera, un montón de cosas y de buenos amigos” Lleva más de 50 años demostrando su pasión por la moda. Más de cinco décadas formando parte de un mundo donde ella es una de las grandes protagonistas donde se ha convertido en un icono siempre de actualidad y donde sigue trabajando con la misma ilusión del primer día. Naty Abascal lleva más de cinco décadas formando parte del mundo de la moda donde se ha convertido en un icono Jesús María Montes-Fernández

¿Qué recuerdo de este libro es para ti especial? Hay muchos, sobre todo las amistades que he hecho en mi vida. Todos los diseñadores con los que traté se convirtieron en mis amigos: Valentino, Lacroix, Óscar de la Renta. Me enseñaron muchísimo. De ellos aprendí y fueron mis grandes maestros. No se puede decir qué aprendía porque fue todo, no sólo de trajes, sino de la vida, el estilo, los colores… lo que más me impresionaba de ellos es su gran generosidad que tuvieron hacia mí siempre. Naty es historia vida de la moda. Repasa el libro con emoción al verse en fotografías con Óscar de la Renta cuando vino a Sevilla en el año 1992 y le hizo una fiesta ya que le encantaba bailar. Con Valentino podemos verla en el año 72 en la isla italiana de Capri. Recuerdos y vivencias que recuerda con un brillo especial en su mirada.

¿El estilo se nace, el estilo se lleva, es innato o es adquirido? El estilo es una cosa que tú tienes. Pero lo tienes lo mismo para saber estar, para moverte, para hablar, para coger una cosa. Para comportarte con las personas de una determinada manera. Eso es el estilo. Y el estilo queda siempre. ¿La eterna musa que inspira a los diseñadores de moda¿, libro que rinde homenaje a las distintas etapas de su carrera Rizzoli - Naty Abascal

Naty es una mujer nómada que adora viajar, y por las circunstancias actuales no puede ¿Cómo llevas este año? No te lo puedes imaginar. No he parado de hacer cosas, aunque por supuesto no viajo como antes porque lo hacía muchísimo, pero tengo muchos proyectos en marcha. Una de mis pasiones es buscar la belleza. Pero la belleza en todo; en las flores, el campo, en el mar. En la moda, en todo. En la decoración, en todo. La curiosidad es algo innato en mí.